Produktneuheit: SolarCleano, der Roboter für Solarmodulreinigung

Bascharage, Luxemburg (ots) - SolarCleano ist eine Neuheit aus demBereich der erneuerbaren Energien und widmet sich derenLanglebigkeit. Die Fachkräfte sind einstimmig: Um ihre volleKapazität zu behalten, ist es notwendig, seine Solaranalageregelmäßig zu reinigen (mindestens einmal pro Jahr oder mehr je nachVerschmutzungsgrad). Gespickt mit Technologie und doch einemFedergewicht von 40g pro cm² (weniger als 4000 Pascal), ist derSolarCleano die Innovationslösung für diese Anforderung.Seine helixförmigen Bürsten passen sich optimal dem Solarpaneel anund beseitigen alle Unreinheiten. Somit wird eine doppelte Reinigungin einem einzigen Durchgang durchgeführt. Die Bürstenbreite ist soberechnet, dass nicht nur die gesamte Fläche des Paneels, sondernauch die überstehenden Kanten gereinigt werden.Vollständig abnehmbar in mehreren Teilen, ferngesteuert undbatteriebetrieben, wurde der SolarCleano für Selbstständige oderAlleinarbeitende gedacht. Sein 490W-Motor erlaubt eine Reinigung aufSteigungen bis 25° (50%), was den Großteil der Solaranlagen deckt.Mit seiner hohen Geschwindigkeit, bis 31m/min, reinigt er großeFlächen in geringer Zeit.Der SolarCleano wurde während der ganzen Reinigungssaison inFrankreich, Belgien, Deutschland und in der Schweiz getestet, wobeijede Woche mehr als 50 000m² gereinigt worden sind. Entdecken Sie denRoboter auf dem Stand SolarCleano, während der Intersolar-Messe inMünchen, vom 20-22 Juni. Sie finden uns in Halle B3, Standnummer 653.Wir werden auch Vorführungen des Roboters anbieten.Mehr Infos zu dem SolarCleano in diesem Video:https://www.youtube.com/watch?v=IX-y3pWze3MUnd auf unserer Webseite www.solarcleano.comPressekontakt:Camille Picardmarketing@solarcleano.comOriginal-Content von: SolarCleano, übermittelt durch news aktuell