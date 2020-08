Produktneuheit im Online-Shop: europaper vertreibt kernlose EC-Kassenrollen mit SEPA-Text

Hamburg (ots) - Im Juli launchte die europaper GmbH einen eigenen Online-Shop für den Vertrieb der weltweit ersten kernlosen Bonrollen. Alle coreless-Produkte sparen durch den fehlenden Kern jeweils vier Gramm Plastik oder seltene Pappe ein - bei der Produktion werden somit wertvolle Ressourcen geschont. Nach der erfolgreichen Einführung des ersten Produkts - der 80mm x 80mm Thermorolle - ist nun eine weitere Innovation exklusiv unter shop.europaper.de erhältlich: Die kernlose EC-Kassenrolle mit SEPA-Text.coreless-Produkte erfahren große ResonanzBereits in den ersten Wochen des Vertriebs verzeichneten die coreless-Produkte einen unglaublichen Erfolg: Nach kurzer Testphase konnten unter anderem Großunternehmen wie burgerme und Franchisepartner von McDonald´s von den kernlosen Bonrollen überzeugt und in den Kundenstamm aufgenommen werden. europaper erkannte als einer der Marktführer im Großhandel von Papierrollen schon früh das enorme Potential und sicherte sich die exklusiven Vertriebsrechte für die Produktinnovation: "Kernlose Bonrollen sind ein Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Durch den fehlenden Kern können insgesamt mehrere Tausend Kilogramm Plastik eingespart werden. Zudem kann jede Rolle vollständig bedruckt werden, wodurch zusätzlich die wertvolle Ressource Papier geschont wird", so Frank Lunkeit, Geschäftsführer der europaper GmbH.Die Innovation für den Einzelhandel : Kernlose EC-Kassenrollen mit SEPA-TextWährend sich die Thermorolle mit den Maßen 80mm/80mm/12mm als erstes gelaunchtes coreless-Produkt bereits wachsender Beliebtheit erfreut, legt die europaper GmbH mit einem weiteren Produkt nach: Unter shop.europaper.de ist ab sofort die erste kernlose EC-Kassenrolle mit SEPA-Text auf der Rückseite erhältlich. Die Maße 57mm/36mm und 57mm/40mm, in denen die EC-Bonrolle aktuell verfügbar ist, sind optimal auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt: "Ganze 80 Prozent des Marktes benötigt diese EC-Rolle - deshalb versprechen wir uns auch bei diesem Produkt eine hohe Nachfrage", betont Lunkeit. EC-Kassenrollen mit SEPA-Lastschrifttext werden im Einzelhandel immer dann benötigt, wenn Kunden Zahlungen mit Unterschrift auf der Rückseite des Belegs angeboten bekommen. Neben der Einsparung von Plastik überzeugt die kernlose EC-Kassenrolle ebenfalls durch BPA-freies High Quality-Papier - so wird auch der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern Rechnung getragen. "Interessenten dürfen gespannt sein, denn in den kommenden Wochen werden noch weitere coreless-Produkte in unserem Online-Shop verfügbar sein", so der europaper-Geschäftsführer abschließend.Über die europaper GmbHDer Großhändler von Papier- und Etikettenrollen bedient mit seinem vielfältigen Produktangebot mehr als 120.000 Kunden und hat sich in seiner noch jungen Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2001 zu einem der Marktführer in ganz Europa entwickelt.Pressekontakt:europaper GmbHSegeberger Chaussee 3622850 NorderstedtTelefon: 0800 - 102 32 40Telefax: 0800 - 102 32 50E-Mail: info@europaper.de http://www.europaper.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136329/4683400OTS: europaper GmbHOriginal-Content von: europaper GmbH, übermittelt durch news aktuell