Die Produktlinie von Rritual Superfoods soll bei den CVS-Filialen bundesweit eingeführt werden

Quelle: IRW Press

Das Produktangebot von Rritual wird in den neu gestarteten CVS HealthHUB-Einzelhandelsstandorten in den gesamten USA angeboten

VANCOUVER, 29. Juni 2021 – Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) (OTC: RRSFF) kündigt an, dass die Premium-Marke für funktionelle Superfoods in den CVS-Filialen in den USA eingeführt wird.

„Diese erste Platzierung bei CVS, der größten Drogeriekette der USA,1 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung