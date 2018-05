Produktionsstart des neuen Ford Focus: Vierte Generation des Erfolgsmodells läuft in Saarlouis vom Band

Köln (ots) -- Die Ford-Werke GmbH startet Serienfertigung des Bestsellers inSaarlouis- In der Ford Focus-Fertigung feiern rund 500 Mitarbeitergemeinsam mit Vertretern der Unternehmensleitung, demMinisterpräsidenten des Saarlands, derLandeswirtschaftsministerin und Saarlouis' Oberbürgermeister- Ford investiert rund 600 Millionen Euro in neueProduktionsanlagen im Saarlouiser Werk; innovativeFertigungsanlagen garantieren höchste Produktionsqualität- Zu den Händlern kommt der neue Kompaktwagen im September - derBasispreis beträgt 18.700 EuroDie vierte Generation des Bestsellers läuft vom Band: In Saarlouishat die Serienfertigung des neuen Ford Focus begonnen. Ford feierteden Produktionsstart am Dienstag bei einer Mitarbeiterveranstaltungin der Ford Focus-Fertigung im Werk Saarlouis mit rund 500Beschäftigten. Zu den Gästen zählten auch Saarlands MinisterpräsidentTobias Hans, Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger und PeterDemmer, der Oberbürgermeister von Saarlouis.Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-WerkeGmbH, bedankte sich bei den Beschäftigten für den reibungslosenAnlauf der Volumenproduktion und betonte die Bedeutung derModellreihe. "Der neue Ford Focus kann sich wirklich sehen lassen!Wir haben alles für die Fortsetzung seines Erfolgs getan und ein Autoauf die Räder gestellt, das besser, fortschrittlicher und innovativerist als alles, was wir bisher in Europa auf den Markt gebrachthaben."An der Spitze des Kompaktwagen-SegmentsNeben dem neuen, frischen Design und dem hohen Qualitätslevel imInterieur, beeindruckt der neue Ford Focus vor allem mit dem, wasunter der Haube steckt - eine Vielzahl innovativster Technologien.Mit dem Angebot an Assistenzsystemen, die Ford von nun an mit demBegriff "Ford Co-Pilot360" zusammenfasst, bringt der Ford FocusTechnologien in die Kompaktklasse, die man bislang nur aus derMittel- oder Oberklasse kannte. Viele Funktionen entsprechen dabeidem Level 2 für autonome Fahrzeuge.Zudem setzt der neue Ford Focus, als erste europäische Baureihevon Ford mit dem sogenannten FordPass Connect-Modem, neue Maßstäbe inSachen Konnektivität. Und auch beim Antrieb bietet die vierteGeneration des Kompaktwagens etwas ganz Neues: Die jüngste Generationdes vielfach preisgekrönten EcoBoost-Dreizylinders mit 1,0 und 1,5Litern Hubraum profitiert von der intelligenten Zylinder-Steuerung,die Ford als erster Automobilhersteller überhaupt fürDreizylinder-Aggregate eingeführt hat.Doch nicht nur unter der Haube des neuen Ford Focus stecktallerhand Hightech, auch in der Fertigung setzt Ford auf innovativeTechnologien. "Saarlouis zählt nach wie vor zu den effizientesten undproduktivsten Automobilwerken weltweit!", sagte Gunnar Herrmann."Damit das auch so bleibt, investieren wir kontinuierlich in diesesWerk. In der Fertigung des neuen Ford Focus haben wir rund 600Millionen Euro für neue und optimierte Produktionsanlagen ausgegeben- einige der neuen Fertigungstechnologien kommen sogar erstmals inder gesamten Automobilindustrie zum Einsatz."So hat zum Bespiel in der neuen Boron-Halle auf rund 6.000Quadratmetern - das entspricht in etwa der Größe eines Fußballplatzesin der Bundesliga - eine neue Heißverformungsanlage ihre Arbeitaufgenommen. Diese kann ultra-hochfeste und besonders leichteKomponenten aus Boron-Stahl vor Ort verarbeiten und verfügt - einNovum für Automobilhersteller - über einen vollautomatisiertenEntladeprozess. In der 40 Meter langen Ofenstraße werden dieBoron-Stahlplatten über Gas- und magnetische Induktion auf 930 GradCelsius zu einer gefügigen Masse erhitzt, bevor sie in eine1.250-Tonnen-Presse gelangen. Anschließend schneiden Laser mit einem3.000 Grad heißen Lichtstrahl die wassergekühlten Platten in ihreendgültige Form.Der am besten verarbeitete Ford Focus der ModellgeschichteDie optimierten und erneuerten Produktionsanlagen liefern dieGrundlage für den qualitativ hochwertigsten und am bestenverarbeiteten Ford Focus der bisherigen Modellgeschichte. Allerdingskönnen auch die modernsten Fertigungsmaschinen die gewünschteProduktionsqualität nicht ohne die Beschäftigten abliefern, die dieNeuerungen mit ihrem engagierten Einsatz umsetzen. Darauf verwiesWerkleiterin Kerstin Lauer und bedankte sich ausdrücklich bei ihrenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern: "Ich bin stolz auf Euch und aufdas Ergebnis. Ihr habt in den vergangenen Wochen und Monaten allesgegeben, damit wir heute den Startschuss für die Serienproduktiongeben können. Für Euren engagierten Einsatz möchte ich mich ganzherzlich bedanken!"Mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im WerkSaarlouis in der Fertigung tätig. In der Endmontage arbeiten dieBeschäftigten weiterhin im Dreischichtbetrieb. DieProduktionskapazität beträgt 1.750 Fahrzeuge pro Tag, davon etwa1.400 Ford Focus-Modelle und circa 350 Ford C-MAX.Von Saarlouis in die ganze Welt: Der Ford Focus läuft seit demProduktionsstart der Baureihe 1998 in Saarlouis vom Band. Von denweltweit mehr als 16 Millionen produzierten Einheiten, kamen fast 6Millionen aus dem deutschen Stammwerk. Die Exportquote der inSaarlouis gefertigten Ford Focus-Modelle liegt bei etwa 85 Prozent.Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung des Werks Saarlouis imweltweiten Produktionsnetzwerk von Ford.Ministerpräsident Tobias Hand betonte wiederum die Bedeutung derFord Focus-Produktion für den Standort: "Das Ford-Werk in Saarlouisist ein zentraler Eckpfeiler des Automotive-Standortes Saarland. Dassauch der neue Ford Focus ein Saarländer sein wird, macht uns stolz.Denn dieser Bestseller der Ford-Flotte ist damit auch immer mobilerBotschafter unseres Automobillandes."Im September kommt der neue Ford Focus in Deutschland zu denHändlern. Der Basispreis für das Einstiegsmodell Trend beträgt 18.700Euro.Weitere Informationen:Hier finden Sie Fotos aus der Ford Focus-Produktion:http://ots.de/wr2W8qHier finden Sie ein Video-Statement von Werkleiterin Kerstin Lauerund Film-Material aus der Ford Focus-Produktion: http://ots.de/z2CaRJHier finden Sie ein YouTube-Video aus der Ford Focus-Produktion:https://www.youtube.com/embed/cfHnNvTI0DMFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.