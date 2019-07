Produktionsstart für das neue City-SUV SKODA KAMIQ (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Kompaktes City-SUV läuft im Stammwerk in Mladá Boleslav vom Band- KAMIQ als drittes SUV-Modell von SKODA für den europäischenMarkt- SKODA KAMIQ: der optimale Alltagsbegleiter für eine junge,Lifestyle-orientierte ZielgruppeGestern ist im SKODA Stammwerk in Mladá Boleslav der erste SKODAKAMIQ vom Band gerollt. Mit dem kompakten City-SUV rundet SKODA seineModellpalette im SUV-Segment nach unten ab. Der KAMIQ ist nebenKODIAQ und KAROQ das dritte SKODA SUV für den europäischen Markt undkombiniert die Vorteile eines SUV wie eine größere Bodenfreiheit odereine höhere Sitzposition mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs.Im SKODA Stammwerk Mladá Boleslav ist die Serienproduktion desneuen City-SUV SKODA KAMIQ angelaufen. Neben dem neuesten Mitgliedder SKODA Modellpalette entstehen dort auch die Modellreihen OCTAVIA,FABIA, SCALA und KAROQ.Dr. Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, betont: "Der Beginn der Serienfertigung eines neuen SKODAModells ist für uns jedes Mal etwas Besonderes. In den letztenMonaten haben wir in der Produktion und Logistik alle Voraussetzungengetroffen, um mit dem KAMIQ einen erfolgreichen Einstand im Segmentder City-SUV zu geben und sind überzeugt: SKODA typisch wird auch derKAMIQ unsere Kunden mit hoher Qualität und vielen praktischenFeatures begeistern."Für die Fertigung des KAMIQ hat SKODA in Mladá Boleslav rund 100Millionen Euro investiert. Die Fertigungsstraße wurde für dieMQB27-Plattform angepasst, außerdem wurden neue Presswerkzeugegefertigt. In der Lackiererei sowie in den Bereichen Karosseriebauund Endmontage wurden neben grundlegenden Änderungen auchDetailänderungen vorgenommen, zum Beispiel um die Montage der neuenzweigeteilten Scheinwerfer mit LED-Technologie zu ermöglichen. ProTag verlassen 400 neue KAMIQ das Werk in Mladá Boleslav.Der neue SKODA KAMIQ basiert auf dem Modularen Querbaukasten desVolkswagen Konzerns und überzeugt mit modernen Assistenz- undInfotainmentsystemen, emotionalem Design sowie zahlreichen SimplyClever-Lösungen. Sein üppiges Raumangebot macht ihn für Familien undLifestyle-orientierte Nutzer gleichermaßen zum perfekten Begleiter.Mit einer Länge von 4.241 Millimetern bietet der KAMIQ eingroßzügiges Raumangebot für alle Passagiere und Gepäck. Dank modernerAssistenzsysteme, effizienter, sparsamer Motoren sowie modernsterKonnektivitätslösungen ist er perfekt auf die Anforderungen einerjüngeren, urbanen Zielgruppe zugeschnitten. Auch beim Antriebentspricht SKODA den Wünschen der Kunden in diesem Fahrzeugsegmentund bietet das neue City-SUV ausschließlich mit Frontantrieb an.Weitere Informationen zum neuen SKODA KAMIQ finden Sie auf demSKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell