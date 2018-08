Produktionsbeginn des aufgewerteten SKODA FABIA in Mladá Boleslav (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- FABIA-Update der dritten Generation fährt ab sofort im SKODAWerk in Mladá Boleslav vom Band- SKODA FABIA begeistert mit frischem Exterieur- undInterieurdesign und modernen AssistenzsystemenSKODA AUTO hat heute die Produktion des aufgewerteten SKODA FABIAgestartet. Im Stammwerk in Mladá Boleslav rollte das ersteSerienexemplar des überarbeiteten Erfolgsmodells vom Band. DerKleinwagen überzeugt mit einem noch attraktiveren Front- undHeckdesign inklusive LED-Leuchten sowie mit modernen Technologien fürKomfort und Sicherheit. Zuverlässige und effiziente 1,0 Liter-Motorensteigern den Fahrspaß zusätzlich.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstandsmitglied für Produktionund Logistik sagt: "Vor fast 20 Jahren ist die Produktion des SKODAFABIA in Mladá Boleslav angelaufen. Nun wird auch die neueste Versionunseres Dauerbrenners von den gewohnt hohen Fertigungs- undQualitätsstandards im SKODA Stammwerk profitieren. Wir haben denSKODA FABIA umfangreich weiterentwickelt. Mit neuen Design- undTechnikfeatures ist er für die Zukunft gerüstet."Der SKODA FABIA zählt seit 1999 zu den gefragtesten Baureihen dertschechischen Traditionsmarke. Bereits die erste Generation fandweltweit 1.790.000 Kunden, das Folgemodell erzielte mit 1.710.000Auslieferungen ein ähnlich starkes Ergebnis. Im Juni 2017 verließ der500.000ste FABIA der dritten Generation die Werkshallen in MladáBoleslav. Heute liegt der SKODA FABIA mit mehr als 4,1 Millionenausgelieferten Fahrzeugen hinter dem OCTAVIA auf Rang zwei dermeistverkauften Modellreihen der Marke. SKODA bietet den Kleinwagenin den zwei Karosserievarianten FABIA Schrägheck und FABIA COMBI an.Deutschland ist der wichtigste Absatzmarkt für den SKODA FABIA.Seit dem Start der ersten Generation 1999 wurden dort 761.800Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Auf Platz zwei folgt derHeimatmarkt des SKODA FABIA, Tschechien, mit 540.300 an Kundenausgelieferten Fahrzeugen. Auf Rang drei und vier der Absatzmärktefolgen Großbritannien mit bislang 335.200 Fahrzeugen und Polen mit314.000 Fahrzeugen. Während sich in Großbritannien 78 Prozent derKunden für das Schrägheckmodell entscheiden, ist in Tschechien derFABIA COMBI besonders gefragt - genau wie in Deutschland liegt seinAnteil bei 43 Prozent.Diese Erfolgsgeschichte soll der SKODA FABIA mit zahlreichenNeuerungen fortführen. So umfasst das Antriebsportfolio desüberarbeiteten Kleinwagens künftig vier ebenso drehfreudige wieeffiziente Benziner mit jeweils drei Zylindern und einem Hubraum von1,0 Litern. Die Einstiegsmotorisierung, der 44 kW (60 PS)* starkeMPI-Motor, folgt in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt. Daskräftigere MPI-Aggregat leistet 55 kW (75 PS)*. Die TSI-Aggregateerzielen dank fortschrittlicher Technik mit Turboaufladung undBenzin-Direkteinspritzung 70 kW (95 PS)* oder 81 kW (110 PS)*. BeideTSI-Motoren sind mit Ottopartikelfiltern ausgestattet. Derkraftvollste der insgesamt vier Motoren kann auf Wunsch mit einem7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert werden.Mit neuen Design-Highlights an Front und Heck tritt der SKODAFABIA frisch auf. Erstmals werden für den Kleinwagen LED-Scheinwerfersowie Heckleuchten mit LED-Brems- und Schlusslicht (inkl.Nebelschlussleuchte) angeboten. Das neu gestaltete Kombiinstrument,edle Dekorleisten für die Armaturentafel und zweifarbige Oberflächenfür die Sitze setzen die elegante Anmutung im Innenraum fort. Fürnoch mehr Sicherheit an Bord sorgen Spurwechselassistent,Ausparkassistent und Fernlichtassistent, die erstmals für den SKODAFABIA erhältlich und sonst nur in höheren Fahrzeugklassen zu findensind.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Tel. +49 6150 133 121
E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Julia Felling
Content-Koordination & Publikationen
Telefon: +49 6150 133 128
E-Mail: julia.felling@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell