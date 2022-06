Produktion von Speiseeis sinkt 2021 um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr

WIESBADEN (ots) -Egal ob Schokolade, Vanille oder Stracciatella - Eis ist vor allem in den Sommermonaten sehr gefragt. Die Menge des in Deutschland hergestellten Speiseises ging im letzten Jahr jedoch leicht zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 2021 insgesamt gut 614 Millionen Liter Speiseeis hergestellt. Das entspricht einem Rückgang von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr. 2020 hatte die Produktion mit knapp 641,7 Millionen Litern den höchsten Stand der letzten 20 Jahre erreicht. Gegenüber 2011 vergrößerte sich die Produktionsmenge im Jahr 2021 allerdings um 4,2 %, im Vergleich zu 2016 betrug der Anstieg sogar 19,2 %.10 100 Eissalons in DeutschlandWer Lust auf Eis hat, wird in der Kühltheke fündig - oder im nächsten Eiscafé. Gut 10 100 Eissalons gab es 2020 in Deutschland, etwas weniger als noch im Jahr 2019. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch im Hinblick auf die erwirtschafteten Umsätze: Insgesamt setzten Unternehmen, die Eiscafés betrieben, 2020 gut 1,4 Milliarden Euro um - 392 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Ein Grund für den Rückgang dürften die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie sein.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu der Produktion von Speiseeis können unter der Meldenummer 1052 10 000 des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken über die Tabelle 42131-0003 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Daten zu der Zahl und den Umsätzen von Eissalons finden sich in Tabelle 45342-0001.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell