Produktion von Elektroautos: Hohe Komplexität droht Takt ins Stottern zu bringen / Die Risiken lauern am Ende der Wertschöpfungskette

Köngen (ots) - Mehr als acht von zehn Unternehmen aus derAutomobilindustrie betrachten die Verbesserung von Prozessen undOrganisationsstrukturen als erfolgsentscheidend für die Zukunft, wieeine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Staufen zeigt. Siewissen: Besonders die Umstellung auf Elektromobilität ist mitHerausforderungen verbunden, die mit den etablierten Abläufen nichtzu stemmen sind. Im Blickpunkt bei den OEMs steht derzeit vor allemdie Integration in die bestehenden Produktionssysteme.Während VW auf eigene Produktionsstätten für Elektrofahrzeugesetzt, stellen fast alle anderen Hersteller derzeit ihre großenProduktionswerke um. Die E-Autos sollen mit Hybrid-, Benzin- undDieselmodellen zusammen vom Band laufen."Die Integration führt zu einer weiteren deutlichen Zunahme anKomplexität", sagt Dr. Thilo Greshake, Partner Automotive bei derUnternehmensberatung Staufen. "Alle Module und Systeme, aus denen einAuto besteht, müssen für sämtliche Modelle Just-in-Time am Bandbereitstehen. Elektroautos benötigen nicht nur andere Antriebe undBatterien, sondern beispielsweise auch eine andere Heizung oderKlimaanlage. Der bereits sehr stattliche Variantenbaum erhält dadurchweitere Äste - aus Vielfalt droht Unübersichtlichkeit zu werden." Diebisherige durchgängige Taktung am Band wird sich kaum einhaltenlassen. Porsche setzt daher in Zuffenhausen auf variable Taktlängenund eine flexible Linie. Bei sensiblen Tätigkeiten kann das neueTransportsystem anhalten und danach schneller an darauffolgendeStationen fahren."Gravierende Probleme wie Tesla werden die deutschenAutomobilhersteller aber nicht haben", ist Experte Greshakeüberzeugt. "Sie haben jahrzehntelange Erfahrung und sind extrem starkin Planung sowie Prozessen. Doch sie dürfen sich nicht nur daraufkonzentrieren, ihre eigenen Fabriken fit zu machen. Viel schwierigerwird es, die Zulieferer auf die automobile Zukunft vorzubereiten.Denn wenn es dort hakt, stehen auch bei den OEMs die Bänder still."Wie anfällig die Supply Chain ist, zeigt sich am Beispiel derHeizung: Elektroautos benötigen eine elektrische Heizung, da derVerbrennungsmotor als Wärmequelle entfällt. Die aber wird bisher nurin sehr geringen Stückzahlen produziert. Künftig werden ausmittelständischen Heizungs-Zulieferern daher Großserienhersteller,die zudem noch über hohes technologisches Know-how verfügen müssen.Denn die Heizung und ihre Steuerung in Elektroautos sindHigh-Tech-Produkte, die beispielsweise im Stau auf der Autobahn ihrenModus wechseln müssen, damit der Akku hält und die Fahrzeuge ihrangepeiltes Ziel erreichen können. "Diese Transformation schaffen dieZulieferer nicht alleine. Umso wichtiger ist es, dass die Herstellerihre Lieferanten intensiv begleiten und auch am Ende derWertschöpfungskette eingreifen", so der Staufen-Berater. "Nur dannkönnen die Herausforderungen der neuen Automobilwelt erfolgreichbewältigt und das E-Auto zum Massenprodukt werden."