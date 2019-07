Produktinnovation im Großmarkt / METRO bringt die Beyond Sausage nach Europa (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Als erster Großhändler auf dem europäischen Kontinent bietet METRODeutschland die Beyond Sausage an. Die Wurst aus rein pflanzlichenZutaten überzeugt als Alternative zur klassischen Bratwurst. Damitkönnen auch traditionelle Gastronomie-Betriebe und Imbisse ihrveganes Angebot erweitern.Seit kurzem ist die Beyond Sausage in allen deutschen METRO undMETRO GASTRO Großmärkten dauerhaft verfügbar. Die pflanzenbasierteBratwurst wird zunächst im 10er und 50er Pack angeboten. METRODeutschland ist der erste Großhändler in Europa, der den innovativenArtikel des Herstellers Beyond Meat im Angebot hat. Bereits imNovember 2018 hatte METRO den Beyond Burger in die deutschen Regalegebracht. Ende März 2019 folgte der probierfreundliche 10er Pack."Der anhaltende Erfolg des Artikels hat uns bewogen, uns um dieListung weiterer Produkte von Beyond Meat zu bemühen", erklärt MarkusThaller, Category Manager Fleisch & Wurst METRO Deutschland. "Wirsind überzeugt, dass die Fans des Beyond Burger auch von der BeyondSausage begeistert sein werden."Erste Bratwurst aus ErbsenproteinDie pflanzenbasierte Bratwurst gilt als weltweit erste ihrer Art,die aussieht, brutzelt und geschmacklich überzeugt wie die klassischeVersion aus Schweinefleisch. Die Rezeptur wurde wie bereits beimBeyond Burger von einem Team aus Wissenschaftlern und Ingenieurenentwickelt, um eine überzeugende Fleischalternative aus pflanzlichemProtein zu schaffen. Erbsen, Reis und Ackerbohnen liefern die Basis,Rübensaft verleiht der Wurst die Farbe, Kokosnussöl macht sie saftig.Statt eines Naturdarms wird eine Hülle auf Algenbasis verwendet.Damit besteht das Produkt zu 100 Prozent aus pflanzlichen Stoffen.Dabei enthält sie kein Soja, kein Gluten und keine gentechnischveränderten Zutaten. Gegenüber der klassischenSchweinefleisch-Bratwurst punktet die Beyond Sausage außerdem miteinem höheren Eiweiß- und einem geringeren Fettanteil. Darüber hinausenthält die Wurst quasi kein Cholesterin und hat weniger Kalorien.Alternative für die GastronomieDamit spricht Beyond Sausage nicht nur hundertprozentige Veganer,sondern auch ernährungsbewusste Food-Enthusiasten an. Das macht diepflanzenbasierte Alternative eines Klassikers der deutschen Kücheauch für die Gastronomie hoch interessant. "Gerade traditionelledeutsche Restaurants und Imbisse tun sich bisher mitunter schwer,ihren Gästen vegane Alternativen anzubieten", weiß Markus Thaller."Mit der Beyond Sausage bieten wir unseren Kunden aus der Gastronomiejetzt ein qualitativ und geschmacklich hochwertiges Produkt, mit demsie diese Nachfrage decken können."Über METRO DeutschlandDie METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 14.000 Mitarbeitern103 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund vierMillionen Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen desUnternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängigerUnternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices,vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards vonmorgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führendeninternationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, derauf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa)sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Das Unternehmenist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einenUmsatz von 36,5 Mrd. EUR. Mehr Informationen über METRO finden Sieunter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.Mit der der Online-Plattform DISH (Digital Innovations andSolutions for Hospitality) erweiterte METRO sein digitalesServiceangebot für unabhängige Unternehmen. Die Plattform istabrufbar unter www.dish.co.Pressekontakt:METRO DeutschlandUnternehmenskommunikationSchlüterstr. 7a || 40235 DüsseldorfTelefon +49 (0)211 969 - 5562presse@metro-cc.dewww.metro.deOriginal-Content von: Metro Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell