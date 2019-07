Produkte mit besonderer Qualität und Herkunft erkennt man am Europäischen Gütesiegel - doch kaum einer kennt sie

Hamburg (ots) -Nicht einmal jeder 10 Deutsche kennt die europäischen Gütesiegel"geschützte Ursprungsbezeichnung" (g.U.) und "geschütztegeographische Angabe" (g.g.A.), die bereits 1992 von der EU alsSystem zum Schutz und zur Förderung traditioneller und regionalerLebensmittelerzeugnisse eingeführt wurden.Geschützter Ursprung - geschützte Herkunft - was genau bedeutetdas?Europaweit gibt es bereits mehr als 600 Produkte, die dasrot-gelbe Kennzeichen "Geschützte Ursprungsbezeichnung" (g.U.) tragen- darunter sind rund 200 verschiedene Käsesorten! Comté, Brie deMeaux, Roquefort, Reblochon, Chaource ... Frankreich ist - nachItalien - der zweitgrößte Produzent von Käse unter geografischerAngabe. Dieses Siegel garantiert die besondere Herkunft desLebensmittels, das in einem festgelegten Gebiet nach bestimmtenKriterien erzeugt, verarbeitet und hergestellt sein muss. SämtlicheProduktionsschritte müssen in der betreffenden Region erfolgen. Sogibt es allein aus Frankreich 45 Käsesorten, drei Sahneprodukte undzwei Buttersorten, die das g.U. Siegel tragen dürfen. In Frankreichwird dieses Gütesiegel übrigens mit "AOP" abgekürzt - demanspruchsvollen Weinkenner ist dies ein Begriff, da die bestenTropfen dieses Siegel tragen. Die Produktionsbedingungen jedes mitdem AOP Siegel gekennzeichneten Produktes sind genau spezifiziert,werden vom Staat validiert und regelmäßig von unabhängigenOrganisationen überprüft - Verbraucher können sich online davonüberzeugen.Bei der "geschützten geografischen Angabe" (g.g.A.) muss zwar nurein Produktionsschritt in der Region erfolgen, die Rohstoffe könnenalso auch aus anderen Regionen oder Ländern stammen - aber auch dasbietet schon eine gute Orientierung und viele Spezialitätenübertreffen die Mindestanforderungen: Gouda-Käse ist zum Beispiel sobeliebt, dass er mittlerweile überall auf der Welt hergestellt wird.Aber nur der echte g.g.A. Gouda Holland wird so gemacht, wie er seitJahrhunderten gemacht wird: Das Gütesiegel garantiert, dass erausschließlich in den Niederlanden aus niederländischer Milchhergestellt und in seiner natürlichen Rinde mindestens 28 Tage aufHolzregalen reift und regelmäßig gewendet wird. Die lange Reifungmacht den charakteristischen Geschmack von Gouda Holland aus - jelänger er reift, desto würziger wird er. Auch der HollandseGeitenkaas - nur aus Milch von niederländischen Ziegen und mindestens25 Tage natürlich gereift - trägt das blau-gelbe Gütesiegel.Selten gewordene Tierarten und ländliche Arbeitsplätze stehenunter besonderem SchutzDie mit dem AOP Siegel gekennzeichneten französischen Käse-,Butter- und Sahnesorten werden im Einklang mit der Umwelt und demTierschutz hergestellt. Da die Herstellung der AOP Käsesortenstrengen Vorschriften unterliegt, werden in dadurch auch seltengewordene Ziegen- und Schaf- und Rinderrassen geschützt. Sie müssenauf den satten Sommer- und kargen Winterweiden sowie hochgelegenenKräuterwiesen Frankreichs die vielseitigen Gräser und Kräuter finden.Man kann sich also vorstellen, dass die AOP Produkte aus besondersengagierten Käsereien stammen und so insbesondere Arbeitsplätze inabgelegenen und besonders ursprünglichen landwirtschaftlichenGebieten erhalten werden. Hinter den 50 AOP Bezeichnungen stehen20.000 Milcherzeuger und 432 Verarbeitungs- oder Reifewerkstätten,die diese Sektoren täglich unterstützen. Die Produktion von mit demAOP Siegel gekennzeichneten Milchprodukten bringt rund 2 MilliardenUmsatz, was über 10% des gesamten Umsatzes der französischenMolkereiunternehmen ausmacht. Das spezifische Know-how und diestrengen Produktionsbedingungen der geschützten Produkte schafft inFrankreich tatsächlich fast 3-mal so viele Arbeitsplätze pro 100.000verarbeiteter Liter als moderne Molkereien.Mehr Aufklärung über die EU Gütesiegel wünschen sich 70% derDeutschenEine quantitative Online-Umfrage im November 2018 hat ergeben,dass über die Hälfte der 1.000 Befragten nicht ein einzigesQualitätssiegel für Lebensmittel spontan benennen kann. DieserWissenslücke sind sich auch 7 von 10 Befragten bewusst und wünschensich daher mehr Transparenz im unübersichtlichen "Logo-Dschungel".Diesem Wunsch ist die EU nun nachgegangen und unterstützt seit2018 eine zweijährige Informationskampagne in Deutschland, diegemeinsam mit dem niederländischen Milchverband für MolkereiprodukteZuivelstichting und dem französischen Milchverband CNIEL (CentreNational Interprofessionnel de l'Economie Laitière) durchgeführtwird. Die EU-finanzierten Maßnahmen sollen sowohl Fachpersonal imLebensmitteleinzelhandel als auch Verbraucher über die Bedeutung unddie Qualitätsversprechen der beiden Gütesiegel aufmerksam machen.Nina Bayer, European Project Managerin bei CNIEL, bezeichnet dieKampagne als klassische win-win-Situation für alle Beteiligten: "Dasgemeinsame Projekt klärt nicht nur die Verbraucher über dieeuropäischen Siegel auf, sondern es stärkt auch die Zusammenarbeitzwischen den europäischen Ländern! Sei es durch gemeinsam erstellteGroßflächenplakate, Fachpresseartikel oder Gewinnspiele im Web. Dasgemeinsame Ziel der Informationskampagne fördert den europäischenZusammenhalt!"Auch der Marketingleiter von Zuivelstichting, Johan Schildkamp,ist davon überzeugt, dass diese Kampagne die europäischen Wertestärkt und alle EU-Produkte mit Gütesiegel positiv beeinflusst, weildie europäischen Verbraucher besser informiert sind: "Die Verbraucherwollen nicht mehr das Billigste auf dem Teller haben. Geschmack undHerkunft sind inzwischen viel entscheidender und das g.g.A.-Siegelsowie das AOP-Siegel garantieren einfach beides."Schließlich geht aus der Studie hervor, dass das g.g.A.- undAOP-Siegel zurzeit noch wenig bis gar nicht auf den Produktenwahrgenommen wird. Mithilfe von zahlreichen Aktionen am Point of Salewie z.B. an der Käsetheke oder am Kühlregal sollen die Verbrauchermehr für diese EU-Gütesiegel sensibilisiert werden, um eine bewussteKaufentscheidung treffen zu können.Ziele der EU-Kampagne:- Bewusstsein und Anerkennung der Qualitätssysteme steigern- Wertschätzung von landwirtschaftlichen EU-Erzeugnissen- Bekanntheit der Siegel steigern- Marktanteile von europäischen Produkten stärken- Kommunikation zwischen Hersteller und Verbraucher stärkenWeitere Infos unter:https://dairy-pdo-pgi.eu/de/www.aop-kaese-aus-frankreich.dewww.gouda-holland.de