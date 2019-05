Product Innovation Platform für höchste Anforderungen an die Produktentwicklung / Cloud-Lösung mit Schwerpunkt auf Integration von QM-Methoden (FOTO)

Lübeck (ots) -Mit der webbasierten e1ns Technologie stellt die PLATO AG auf derdiesjährigen Control, der internationalen Fachmesse fürQualitätssicherung in Stuttgart, eine interaktive Plattform vor, diedynamische Produktentwicklungsprozesse transparent abbilden kann. DieProduct Innovation Platform (PIP) versetzt Ingenieure in die Lage,mögliche Risiken in der Entwurfsphase eines Produktes zu erkennen undzu analysieren.Zur Gestaltung transparenter Arbeits- undProdukt-Entwicklungsprozesse befähigt PLATO die Nutzer derwebbasierten Plattform e1ns dazu Tools, Mitarbeiter und Informationenzu synchronisieren und einen verlässlichen Kommunikationsflussaufzubauen. Die Vereinfachung der Zusammenarbeit sämtlicherProjektbeteiligter gewährleistet ein gemeinsames Systemverständnis,das als Basis für eine zügige, wirtschaftliche und erfolgreicheProduktentwicklung fungiert.Im Mittelpunkt steht ein Systemmodell, das sowohl den Aufbau alsauch das dynamische Verhalten der einzelnen Systemelemente aufzeigt.Komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkung werden erfasst, um bereitsin der Planungsphase ein Höchstmaß an Produktqualität zu sichern.Ergänzend dazu offeriert PLATO mit e1ns.templates einLessons-Learned-Prozess zur Wiederverwendung von Wissen: Die zentraleBereitstellung von Vorlagen vereinheitlicht die strukturelleArbeitsweise. Für einen definierten Nutzerkreis freigeschalteteVorlagen lassen sich weltweit aufrufen und befüllen. Im Falle vongrundlegenden Vorlagen-Änderungen werden alle Anwender automatischinformiert. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen fließen hiernachvollziehbar und direkt in Projekt- wie Risiko-Management mit ein.Besonders attraktiv ist diese Art der Plattformen für Unternehmen,die vernetzte und innovative "Smart Products" entwickeln. Dank dereinzigartigen und tiefen Methodenintegration stellt die PLATO e1nsTechnologie bereits im Vorfeld das Höchstmaß an Produktqualitätsicher. Die Messebesucher der Control können sich vom 7. - 10. Mai2019 in Halle 8 Stand 8303 von der PIP-Lösung überzeugen und aktiv anImpulsvorträge aus dem Engineering-Umfeld teilnehmen:- Die Anforderungen des Qualitätsmanagements sind Basis einerjeden Prozess- und Produktentwicklung. Ein beispielhaftesVorgehen wird Ihnen mit dem Impulsvortrag "Der Qualitätsgedankein der Produktentwicklung" präsentiert. Erfahren Sie, wieQualitätsmethoden durchgängig miteinander verknüpft und Vorgabenund Standards effizient verankert werden. Mit e1ns Wissenschaffen und nutzen.- Jedes Unternehmen ist anders. Global vernetzte Projekt-Teamskönnen mithilfe von individuell auf sie zugeschnittenenMethoden-Frameworks einzigartige Entwicklungsprozesse gestalten.Dies wird durch die passgenaue, skalierbare und offeneArchitektur der Software PLATO e1ns ermöglicht. Erfahren Siemehr darüber im Vortrag "Passgenaue Methoden für Ihr Engineering- Maßgeschneiderte Formblätter für Ihren individuellenEntwicklungsprozess". Anhand eines Beispiels aus derRisikobeurteilung nach DIN EN ISO 14971 für Medizinproduktelässt sich erkennen, wie einfach sich Individualität umsetzenlässt.- Warum in manchen Unternehmen immer noch die Akzeptanz für dieFMEA fehlt und wie einfach eine Implementierung gelingt, erklärtAndreas Wilhelm, FMEA-Experte bei der tech-solute GmbH & Co. KG.In seinem Vortrag "FMEA: Unnötiger Zwang oder zwingendnotwendig?" berichtet der PLATO Certified Consultant vonBest-Practice-Beispielen aus einem Projekt mit der FirmaKnorr-Bremse.- Erfahren Sie außerdem im Vortrag "Wissen ist Gold - GeteiltesWissen ist unbezahlbar" wie Projekt-Teams mittels Vorlagen vonwertvollen Erkenntnissen profitieren und Änderungen nachhaltigin bestehende und neue Projekte einfließen. Der einfachadaptierbare Lessons Learned Effekt der Software PLATO e1nssteigert die Effizienz von Projekten und Prozessen erheblich.Pressekontakt:PLATO AGJulia Meyer-HolderbaumUnternehmenskommunikationTelefon: 0451 93 09 86-17E-Mail: julia.meyer-holderbaum@plato.dehttps://www.plato.deOriginal-Content von: PLATO AG, übermittelt durch news aktuell