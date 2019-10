Prodapt wird als Leader in Zinnov Zones für RPA Services - Telecom & Media gewürdigt

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein führender Anbieter fürBeratung und Managed Services für die Digital Service Provider (DSP)Industrie, gab heute bekannt, dass Zinnov, eine Strategie- undManagementberatung, Prodapt als Leader in seinen Zinnov Zones für RPAServices (Robotic Process Automation, robotergesteuerteProzessautomatisierung) in der Telekommunikations- und Medienbranchepositioniert hat.Zinnov bewertet im Rahmen dieser Studie RPA Beratung,Bot-Entwicklung und Konfiguration, Bereitstellung, Verwaltung undTraining. Prodapts führende Position im Bereich Telecom & Media istein Beweis für die Fähigkeiten des Unternehmens in der Branche.Prodapt zeichnet sich unter den 22 bewerteten RPAServices-Unternehmen durch seine Skalierbarkeit und die erfolgreichenEinsätzen im RPA Bereich für zahlreiche Telekom- undMedienunternehmen in ganz Nord- und Südamerika und Europa aus."RPA und KI sind das Kernstück der digitalen Transformation, undwir freuen uns, dass wir konsistent als klarer Marktführer in derTelecom & Media-Branche anerkannt werden", erklärt Harsha Kumar,President von Prodapt. "Unser profundes Fachwissen ermöglicht es uns,Kunden bei der Erstellung und Umsetzung von RPA Roadmaps zu beraten,die einen handfesten Nutzen für das Geschäft generieren, wie z.B.verkürzte Zykluszeiten, erhöhte Produktivität, verbesserteKundenzufriedenheit und niedrigere Betriebskosten. Wir danken Zinnovund allen unseren Kunden für diese Anerkennung"."Mit seiner umfassenden Branchenexpertise im Telecom &Media-Bereich und seinen soliden RPA Kapazitäten kann Prodapt dieFührungsposition für RPA Services in der Branche beanspruchen. DasUnternehmen hat seine Partnerschaft mit führenden RPAPlattformanbietern sowie Tools für Process Discovery und Analyse,zusätzlich zu seinen Process Re-engineering-Fähigkeiten, erfolgreichgenutzt, um durch Automatisierung Mehrwert für die Kunden zuschaffen. Dies wird mit Zinnov Zones Ratings für RPA Services 2019entsprechend gewürdigt", sagt Praveen Bhadada, Partner und GlobalHead des Bereichs Digital Transformation bei Zinnov.Informationen zu Prodapt: www.prodapt.comProdapt ist ein seit zwei Jahrzehnten bestehender Anbieter fürBeratung und Managed Services, der sich ausschließlich auf das FeldTelekommunikation/DSP (Digital Service Provider) konzentriert. DasUnternehmen unterstützt Kunden bei der Transformation ihrer IT,Produkte, Abläufe und Netzwerke, um ihre strategischen Ziele zuerreichen. Prodapt liefert umfassendeIT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung,Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Das Unternehmen bietetErkenntnisse und von Vordenkern angeleiteteTransformationsdienstleistungen an, die Next-Gen-Technologien wieRPA, AI/ML SDN-NFV und OSS/BSS Systeme der nächsten Generationnutzen. Das Business Consulting Team stellt SixSigma-Prozessverbesserung und Automation/RPABeratungsdienstleistungen für Telco-Einsatzteams bereit. Prodaptverfügt über spezifische Frameworks und Solution-Accelerators, diedie Time-to-Benefit für die Kunden beschleunigen.Prodapt, mit Hauptsitz in Chennai, verfügt über Lieferzentren inNordamerika, Europa, Indien und Afrika und ist ein nach ISO9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziertesUnternehmen. Prodapt ist Teil eines seit 120 Jahren bestehendenGeschäftskonzerns, die Jhaver Group, und beschäftigt über 16.500Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit.Informationen zu ZinnovDas 2002 gegründete Zinnov ist eine weltweit tätige Management-und Strategieberatungsfirma mit Niederlassungen in Silicon Valley,Houston, Bangalore, und Gurgaon. Zinnov hat in den letzten 17 Jahrenmehr als 250 Fortune-500-Kunden erfolgreich beraten, um umsetzbareErkenntnisse zu entwickeln, die ihnen bei der Transformation ihresUnternehmens helfen.Pressekontakt:Krishna Kumar Nkrishnakumar.n@prodapt.com+91-95000-86008Logo - https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013789/Prodapt.jpgOriginal-Content von: Prodapt Solutions, übermittelt durch news aktuell