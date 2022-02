Prodapt und CoreStack kooperieren bei der Bereitstellung von Multi-Cloud-Governance für den TMT-Markt

New York (ots/PRNewswire) -- CoreStacks NextGen FinOps-, SecOps- und CloudOps-Technologien stärken Prodafts Managed Cloud Services und KI-gestützte Multi-Cloud-Governance für Unternehmens- und Telekommunikationskunden in der Technologie-, Medien- und TelekommunikationsbrancheCoreStack, ein globaler Anbieter von Multi-Cloud-Governance-Lösungen, der Unternehmen in die Lage versetzt, die Leistungsfähigkeit der Cloud durch eine kontinuierliche und autonome Cloud-Governance im großen Maßstab zu nutzen, gab heute seine Partnerschaft mit Prodapt bekannt, einem führenden globalen Anbieter von Technologieberatung und Managed Services für den Technologie-, Medien- und Telekommunikationsmarkt. Die Partnerschaft wird es den Kunden von Prodapt ermöglichen, die Cloud-Betriebskosten zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheitslage und Compliance zu verbessern sowie automatisierte prädiktive Operationen anzubieten, indem sie die zugrunde liegenden NextGen Multi-Cloud FinOps-, SecOps- und CloudOps-Lösungen von CoreStack nutzen.Die Lösungen von CoreStack bieten Unternehmen einen transformativen Wert:- FinOps bietet einen unternehmensweiten Überblick über die Cloud-Ausgaben sowie granulare Details nach Cloud, Konto, Abonnement, Abteilung, Tag, Region, Inventar und Anwendung- SecOps sorgt für eine kontinuierliche Sicherheitslage in der Cloud und ermöglicht es Unternehmen, Einblicke in Bedrohungen und Schwachstellen nach Region, Ressource, Typ und Alter zu gewinnen- CloudOps ermöglicht es Unternehmen, betriebliche Silos zu durchbrechen, indem es einen einheitlichen und umfassenden Überblick über die wichtigsten betrieblichen Cloud-Metriken bietet„Wir glauben an einen ganzheitlichen Beratungsansatz für eine kontinuierliche und autonome Multi-Cloud-Governance im großen Maßstab. CoreStack ist die perfekte Ergänzung zu unserem Managed-Services-Angebot", so Rajiv Papneja, SVP und Global Head of Cloud & Network Services bei Prodapt. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, Cloud-Governance in ein größeres Angebot an Dienstleistungen im Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation zu integrieren. Die KI-gestützte Multi-Cloud-Governance-Lösung von CoreStack wird uns helfen, die Sicherheitslage und die Wirtschaftlichkeit der Cloud für unsere Unternehmenskunden vorherzusagen und zu verbessern."„Moderne Unternehmen benötigen heute eine 360-Grad-Transparenz über Finanz-, Sicherheits- und Cloud-Operationen in einem einzigen integrierten Fenster. CoreStack bietet diese Sichtweise mit seiner proaktiven Cloud-Governance-Lösung, die Probleme verhindert und behebt, bevor sie auftreten", sagt Ezhilarasan Natarajan, CEO von CoreStack. „Wir freuen uns, mit unseren NextGen Multi-Cloud-Governance-Funktionen das Managed-Services-Angebot von Prodapt für seine Unternehmenskunden zu erweitern."Prodapt arbeitet mit den führenden Gestaltern unserer hypervernetzten Welt zusammen. Zu den Kunden zählen Telekommunikationsbetreiber, Digital/Multi-Service-Provider (D/MSP) sowie Technologie- und digitale Plattformunternehmen, die sich mit dem Thema Vernetzung beschäftigen. Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen.Weitere Informationen über CoreStack-Lösungen finden Sie unter www.corestack.ioWeitere Informationen über Prodapt-Angebote finden Sie unter www.prodapt.com.Informationen zu CoreStackCoreStack, eine KI-gestützte Multi-Cloud-Governance-Lösung der nächsten Generation, versetzt Unternehmen in die Lage, die Vorteile der Cloud zu ihren Bedingungen zu nutzen, indem sie ihnen hilft, schnell eine kontinuierliche und autonome Cloud-Governance in großem Maßstab zu erreichen. CoreStack ermöglicht es Unternehmen, Ergebnisse in den Bereichen FinOps, SecOps und CloudOps zu erzielen, wie z. B. eine 40-prozentige Senkung der Cloud-Kosten und eine 50-prozentige Steigerung der Betriebseffizienz durch die Steuerung von Betrieb, Sicherheit, Kosten, Zugriff und Ressourcen. CoreStack gewährleistet außerdem die 100%ige Einhaltung von Standards wie ISO, FedRAMP, NIST, HIPAA, PCI-DSS, AWS CIS & Well-Architected Framework. Bis heute hat CoreStack Unternehmen dabei geholfen, den jährlichen Cloud-Verbrauch von über 1 Milliarde Dollar zu verwalten. Hinter dem Unternehmen stehen die weltweit führenden Risikokapitalgeber und strategischen Berater, darunter der ehemalige CIO von Microsoft und der ehemalige CEO von Wipro. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestack.ioInformationen zu Prodapt:Prodapt hat sich auf die Connectedness-Vertikale spezialisiert. Prodapt arbeitet mit den führenden Gestaltern unserer hypervernetzten Welt zusammen. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSPs), Technologie- und digitale Plattformunternehmen, die sich mit dem Thema Vernetzung beschäftigen. Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet weltweit zusammen mit führenden Unternehmen wie AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen andere. Dank der Kunden von Prodapt bleiben aktuell mehr als eine Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräte miteinander in Verbindung. Prodapt betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Latam, Indien und Afrika. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats, der Jhaver Group, die über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt. 