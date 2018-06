Prodapt präsentierte Fachwissen über SDN-NFV und Telebots(TM), ein telekommunikationsspezifisches Framework für robotische Prozessautomatisierung auf der Digital Transformation World, Nizza, Frankreich

New York (ots/PRNewswire) -Prodapt, ein globaler Innovator für Technologie undGeschäftsbetriebe, nahm an der kürzlich beendeten VeranstaltungDigital Transformation World (zuvor bekannt als TM Forum Live!) teil,die vom 14.-16. Mai in Nizza, Frankreich, stattgefunden hatte. Aufder Veranstaltung trafen führende Industrieunternehmen und digitaleDienstanbieter (digital service providers, DSPs) aus der ganzen Weltzusammen, um gemeinsam branchenspezifische Herausforderungen zuidentifizieren und anzugehen und um zu verstehen, auf welche Weisedie neuesten Technologien in den Bereichen AI, Robotik und SDN-NFVfür eine optimierte Effizienz des Gesamtprozesses und fürUmsatzswachstum wirksam eingesetzt werden können. Die Veranstaltungbot die perfekte Mischung aus umfassendem Fachwissen und NextGen-Technologien, die die Kommunikationsbranche revolutionierenkönnen. Prodapt organisierte sechs Sitzungen, unter anderem zweiSprechsitzungen, zwei Informationssitzungen, eine Podiumsdiskussionsowie eine Catalyst-Theatre-Sitzung.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg )"Es war ein wahrhaft fantastisches Erlebnis, die branchenführendenDSPs auf der Veranstaltung anzutreffen und ihre aktuellenHerausforderungen zu verstehen. Die Branche befindet sich bereits ineiner Umbruchphase und mit Technologien wie AI, die immer mehr zumEinsatz kommen, läuft sie einer gewaltigen Transformationentgegen",so Harsha Kumar, Präsident von Prodapt und einer derHauptredner der Veranstaltung. "Daher müssen DSPs unbedingt einenzukunftstauglichen Plan ausarbeiten und ausführen. Prodapt istüberzeugt, dass sie bei der Verwirklichung ihrer langfristigen Zielevon unseren Next Gen-Lösungen profitieren können."Am zweiten Veranstaltungstag (15. Mai) richtete Prodapt zweiSitzungen zum Thema SDN-NFV aus. Eine der Sitzungen wurde gemeinsammit Hema Kadia, Head of SDN-NFV Strategy & Practice bei Prodapt, undRuss Bartels, Direktor, SND & Network Automation bei Windstream,organisiert und befasste sich mit der Umsetzung einerEnd-to-End-Service-Orchestrierung innerhalb hybrider Netzwerke. Aufder Informationssitzung, die im Rahmen eines Mittagessens stattfandund gemeinsam mit Rajan R N, Head of SDN Labs bei Prodapt, und AndréBeijen, Head of Network Innovation bei KPN, ausgerichtet wurde, wurdediskutiert, inwiefern Prodapt KPN durch SDN-NFV zu einem digitalenTelekommunikationsanbieter machte.Am dritten Veranstaltungstag (16. Mai) fand eine Sprechsitzungstatt, die dem Einfluss von AI und Robotik auf geschäftlicheAktivitäten gewidmet war. Die Sitzung wurde gemeinsam mit HarshaKumar, Präsident von Prodapt, und Pari Bajpay, Senior VP vonCenturyLink, organisiert. Die Informationssitzung zum Themabetriebliche Exzellenz durch RPA, die im Rahmen eines Mittagessensstattfand, wurde in Zusammenarbeit mit Aravind Parthasarathy,Telebots Practice Head bei Prodapt, und Scott Holynaty, BusinessAnalysis Team Lead bei TELUS, ausgerichtet.Gemeinsam mit Orange, awareX, re: infer, incognito und Blue Prismpräsentierte das Team ein RPA-betriebenes Katalysatorenprogramm füralle drei Veranstaltungstage und bot an Tag 2 eine Theatre Sessionan.Mehr über Prodapt erfahren Sie unter http://www.prodapt.comUnter http://www.prodapt.com/digital-transformation-world-prodapt/resources/ stehen Ihnen die Präsentationen des Prodapt TM Forums zumDownload zur Verfügung.Pressekontakt:Raghavendra MGE-Mail: raghavendra.mg@prodapt.comTel.: +91-9677040468Original-Content von: Prodapt Solutions, übermittelt durch news aktuell