Prodapt nun zum dritten Mal von Deloitte Tech Fast50 India zum am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen ernannt

New York (ots/PRNewswire) -Prodapt Solutions, ein globaler Software- und Betriebsinnovatorfür Ökosysteme von Kommunikationsdienstleistern (CSP) undDigitalnetzanbietern (DSP), verkündete, dass das Unternehmen zumdritten Mal den Deloitte Tech Fast50 India Award gewonnen hat ?diesmal zum zweiten Mal in Folge. Diese bedeutende Errungenschaft istdem starken kumulativen Wachstum von Prodapt in den vergangenen dreiJahren zu verdanken.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/450300/PRNE_Prodapt_Deloitte_Logo.jpgHarsha Kumar, President von Prodapt, würdigt das tief verwurzelteEngagement von Prodapt auf dem Gebiet der Telekommunikation sowieseinen kundenorientierten Ansatz, der zu diesem Erfolg geführt hat."Ich möchte das Team von Prodapt dafür beglückwünschen, diesenMeilenstein zum dritten Mal erreicht zu haben. Dieser Erfolg ist aufunsere Investitionen in führende Technologien wie IoT und RPA, derVerpflichtung zur Exzellenz sowie den zukunftsorientiertenPartnerschaften mit Branchenführern zurückzuführen", sagte Harsha alsReaktion auf den Sieg."Die Fähigkeit, genügend Kunden zu gewinnen, um ein derartschnelles Wachstum innerhalb von drei Jahren zu erreichen, stellteine deutliche Aussage über die Qualität der Produkte, derDienstleistungen sowie der Führung eines Unternehmens dar", sagteRajiv Sundar, Partner von Deloitte in Indien. "Prodapt hat dasrichtige Format für Wachstum bewiesen."Bisher hat sich Prodapt die Auszeichnung "Deloitte Tech Fast50"zweimal gesichert, und zwar in den Jahren 2011 und 2015(http://www.prodapt.com/news-events/details/52). Beide Male bewiesdas Unternehmen eine außergewöhnliche Wachstumskraft und Leistung,die für die Auszeichnung entscheidend waren.Über ProdaptProdapt ist ein weltweit führendes Unternehmen im BereichIT-Dienstleistungen und Operations mit Schwerpunkt aufTelekommunikation und IoT. Das Unternehmen arbeitet mit dem Ökosystemdes Kommunikationsdienstleisters zusammen, um eine Wertmaximierungund Kostenreduktion bei Investitionen im IT-Bereich und in derNetzwerktechnik zu fördern. Prodapts Hauptsitz ist in Chennai,Indien. Weitere Standorte befinden sich in den USA sowie Europa undSüdafrika. Prodapt ist Teil der Jhaver Group, einem 120 Jahre altenindischen Mischkonzern, der über 16.500 Mitarbeiter in 64 Ländernbeschäftigt. Prodapt besitzt die Zertifizierungen ISO 9001:2008, ISO27001:2015, SSAE16 und CMMI Level 3.http://www.prodapt.com, info@prodapt.comÜber das Programm Deloitte Technology Fast50 IndiaDas im Jahr 2005 ins Leben gerufene Programm "Technology Fast50India", das in diesem Jahr sein zwölftes Jubiläum feiert, wird vonDeloitte Touché Tohmatsu India LLP (DTTILLP) geleitet und ist Teileines wirklich integrierten Asien-Pazifik-Programms, das die amschnellsten wachsenden und dynamischsten Technologieunternehmen(öffentliche und private Unternehmen) in Indien auszeichnet und alleBereiche der Technik ? vom Internet über die Biotechnologie, Medizinund Wissenschaft bis hin zu Computern und Hardware umfasst. DasProgramm zeichnet die am schnellsten wachsendenTechnologieunternehmen in Indien auf Grundlage ihres prozentualenUmsatzwachstums in den vormaligen drei Geschäftsjahren aus.Pressekontakt:Raghavendra MGE-Mail: raghavendra.mg@prodapt.comTel.: +(91)-9677040468Original-Content von: Prodapt Solutions, übermittelt durch news aktuell