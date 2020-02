Prodapt kündigt strategische Partnerschaft mit Federos an

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs- undManaged Services-Leistungen für digitale Dienstleister (Digital ServiceProviders, DSP), kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit Federos an,ein führender Anbieter KI-gesteuerter Business-Assurance-Lösungen für DSPs undUnternehmen.Die Partnerschaft ermöglicht Prodapt und Federos, ihre komplementärenFähigkeiten zu bündeln, um Initiativen für die intelligenteNetzwerkautomatisierung von DSPs anzukurbeln, Betriebseffizienzen zu steigernund herstellerneutrale 5G Multi-Cloud-Netze zu realisieren. Das einzigartigeFachwissen von Prodapt zum Telekommunikations-Ökosystem von Netzwerken(SDN/NFV), KI und NetOps wird dazu beitragen, Lösungen für eine nahtloseIntegration von Altsystemen und Systemen der nächsten Generation zu finden."Prodapt freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Federos. Indem wir unseretiefgreifende Branchenexpertise mit der Plattform von Federos verbinden, sindwir in der Lage, weltweit tätigen digitalen Dienstleistern KI-gesteuerteService-Assurance-Lösungen bereitzustellen", so Mukul Gupta, EVP für Europa beiProdapt."Prodapt ist ein Partner des Vertrauens führender DSPs. Das Unternehmen nutztsein einzigartiges breitgefächertes Branchen-Know-how, um ein tiefes Verständnisder Herausforderungen zu gewinnen, denen Kunden begegnen. Diese Erkenntnis machthochwertige Lösungen möglich, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.Dadurch werden nicht nur Risiken gemindert, sondern auch die Effizienz und derUnternehmenserfolg gesteigert. Federos' KI-gesteuerte Assurance-Lösungen stellendie perfekte Ergänzung für die hochwertigen Lösungen von Prodapt dar. Wir freuenuns sehr, mit Prodapt im Zuge unseres weiteren globalen Geschäftsausbauszusammenarbeiten zu dürfen", so David Knight, CEO von Federos.Informationen zu Prodapt: www.prodapt.comProdapt unterstützt Kunden dabei, ihre IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke soumzugestalten, dass sie ihre strategischen Ziele erreichen. Prodapt bietetumfassende IT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung,Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Prodapt bietet Einblicke undThought Leadership-geführte Transformationsdienste unter Nutzung vonTechnologien der nächsten Generation wie RPA (RobotergesteuerteProzessautomatisierung), KI/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen),SDN-NFV (Softwaredefinierte Netzwerk-/Netzwerkfunktionsvirtualisierung) undNext-Generation-OSS/BSS-Systeme. Das Business Consulting Team bietet SixSigma-Prozessverbesserung und Beratungsdienstleistungen für Automatisierung/RPAfür Teams im Telekommunikationsbereich.Prodapt mit Hauptsitz in Chennai verfügt über Lieferzentren in Amerika, Europa,Indien und Afrika und ist nach ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 und SSAE18/ISAEzertifiziert sowie ein DSGVO-konformes Unternehmen. Prodapt ist Teil eines 120Jahre alten Geschäftskonzerns, der Jhaver Group, die über 16.500 Mitarbeiter anüber 64 Standorten weltweit beschäftigt.Informationen zu Federos: www.federos.comFederos ist der führende Anbieter von Lösungen, mit denen Unternehmen dieVerfügbarkeit und Qualität ihrer Geschäftsleistungen, Anwendungen sowieunterstützender Infrastruktur während des gesamten Lebenszyklus sicherstellenkönnen. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihren Geschäftsbetrieb einfacher zugestalten, zu automatisieren und zu transformieren, um die Kosten zu senken undeine höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen. Die KI-gesteuerten Lösungen vonFederos gewährleisten die Verfügbarkeit und Qualität von Dienstleistungen,Anwendungen und der Infrastruktur, auf der die Unternehmen aufbauen.Pressekontakt:Krishna Kumar Nkrishnakumar.n@prodapt.com+91-95000-86008Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1092947/Federos.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122207/4525705OTS: Prodapt SolutionsOriginal-Content von: Prodapt Solutions, übermittelt durch news aktuell