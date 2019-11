Procter & Gamble weitet Einsatz von Recyclingmaterial deutlich aus - Haushaltsreinigungsmarken Fairy, Antikal und Meister Proper erhöhen Einsatz von Alt-Plastik in Europa bis 2020 auf 6.500 Tonnen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Schwalbach am Taunus (ots) -- P&G zeigt neue Möglichkeiten für nachhaltigen Konsum auf demNachhaltigkeitstag in Düsseldorf- Einsatz von Alt-Plastik in 200 Millionen Verpackungen vonReinigungsprodukten in Europa pro Jahr ab 2020- Großer Schritt auf dem Weg zum Ziel, den Einsatz von Neu-Plastik inallen Geschäftsbereichen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzierenProcter & Gamble (P&G) weitet den Einsatz von Recyclingmaterial in seinenVerpackungen noch einmal deutlich aus. Ab 2020 werden dieHaushaltsreinigungsmarken Fairy, Meister Proper und Antikal insgesamt 6.500Tonnen recycelten Kunststoff aus der haushaltsnahen Sammlung in Verpackungen fürden europäischen Markt einsetzen. Antikal und Meister Proper erhöhen den Einsatzvon recyceltem Kunststoff aus haushaltsnaher Sammlung (Post Consumer Rezyklat,PCR) auf 2.500 Tonnen, Fairy auf 4.000 Tonnen.Insgesamt werden ab 2020 rund 200 Millionen Flaschen der europäischenHaushaltsreinigungsmarken von P&G aus recyceltem Kunststoff hergestellt -entweder teilweise oder zu 100 Prozent. Darüber hinaus werden ebenfalls ab 2020alle Reinigungstücher aus 100% recyceltem Material produziert.Bedeutender Meilenstein für übergeordnete NachhaltigkeitszieleMit der weitgehenden Umstellung von Verpackungen aus Neu- auf Alt-Plastik in derHaushaltspflege erreicht P&G einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg, diein der hauseigenen Nachhaltigkeitsstrategie 'Ambition 2030' formuliertenNachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Im Rahmen dieser umfassenden Roadmap hat sichP&G dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 zu 100% recycelbare oderwiederverwendbare Verpackungen einzusetzen. Außerdem wird der Einsatz von neuemerdölbasiertem Kunststoff in Verpackungen bis 2030 halbiert."Wir sind stolz auf diesen bedeutenden Meilenstein bei unserenHaushaltsreinigungsprodukten, denn wir wissen, dass wir durch unsere Größe aucheinen immensen positiven Effekt erzielen können", so Elvan Onal, P&G VicePresident Home Care Products in Europa. "Unsere Arbeit zur Minimierung unseresökologischen Fußabdrucks hört jedoch nicht bei der Verpackung, sprich derFlasche, auf: Durch unsere Lebenszyklusanalysen behalten wir unsereUmweltauswirkungen ganzheitlich im Blick, vom Produktdesign über den Transportbis zur Verwendung durch den Verbraucher, entlang des komplettenProduktlebenszyklus bis zu dessen Ende, um sicherzustellen, dass wir von A bis Zverantwortungsbewusst mit unseren Ressourcen umgehen."Nachhaltigkeit jenseits der VerpackungIn den Lebenszyklusanalysen für Geschirrspülmittel und Haushaltsreiniger zeigtsich, dass das größte Potenzial, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, ineiner veränderten Produktnutzung liegt. Denn die meisten Menschen spülen undputzen heute noch mit zu heißem Wasser. "Wir wollen Produkte entwickeln, dieeffizienter arbeiten", sagt Onal. Aus diesem Grund wurden die Formulierungen derHaushaltsreinigungsprodukte von P&G für den Einsatz bei niedrigen Temperaturenoptimiert.Wenn Verwenderinnen und Verwender zum Beispiel mit Fairy Handgeschirrspülmittelbei niedrigen Temperaturen abwaschen, könnten sie ihre CO2-Bilanz für denAbwasch um bis zu 50 Prozent senken und nebenbei auch Geld sparen. Ebensoreinigen 80 Prozent in Deutschland ihre Fußböden mit warmem oder heißem Wasser.Die Rezeptur von Meister Proper wurde für den Einsatz bei niedrigen Temperaturenoptimiert, um den Haushalten zu ermöglichen, beim Putzen Strom zu sparen.P&G ist Partner des Deutschen NachhaltigkeitspreisesProcter & Gamble (P&G) ist zum dritten Mal Partner des DeutschenNachhaltigkeitstags der Stiftung deutscher Nachhaltigkeitspreis. Seit 2008zeichnen die Kongress-Veranstalter jährlich kreative Lösungen für dieHerausforderungen von morgen aus und würdigen ökologisches und sozialesEngagement in Wirtschaft, Forschung, Architektur und Kommunen. In diesem Jahrstellen 100 Expertinnen und Experten unter dem Motto "100 Antworten" vor, wiegesellschaftliche und industrielle Transformation gelingen kann und welcheLösungen und Antworten sie in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, neueGeschäftsmodelle, Biodiversität, urbane Mobilität, Verpackungslösungen undglobale Kooperationen zur Diskussion anbieten. Der Kongress und diePreisverleihung des 12. Deutschen Nachhaltigkeitstages finden am 21. und 22.November 2019 in Düsseldorf statt.Virginie Hélias, Chief Sustainability Officer bei P&G, wird am zweitenKonferenztag in ihrer Keynote "Sustainability at Scale - from intent to action"darüber sprechen, was P&G als global agierendes Konsumgüterunternehmen tut, umneue Wege aufzuzeigen und Nachhaltigkeit im Alltag in der Breite derGesellschaft zu verankern. Darüber hinaus nehmen P&G-Experten an verschiedenenPodiumsdiskussionen teil, u.a. zum Thema "Kreislaufwirtschaft - wo Plastik sichschon dreht" und "Plastikverpackungen - kluge Lösungen statt Aktionismus".Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines derstärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wieAlways®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®,Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70Ländern tätig. 