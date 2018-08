Procter & Gamble und der FC Bayern München machen sich für Familien stark

Schwalbach am Taunus (ots) -Mit Beginn der neuen Fußball-Saison ruft Procter & Gamble mitUnterstützung seines Partners FC Bayern München eine umfassendeAktion für Familien ins Leben. Gemeinsam wollen wir uns in denkommenden Monaten dafür einsetzen, dass Familien mehr Unterstützungin ihrem anspruchsvollen Alltag erhalten. Konkret fördert die Aktion#FamilienChancen unterschiedliche gemeinnützige Projekte, die sichfür hilfsbedürftige Kinder und Eltern einsetzen. Durch den Kauf vonProcter & Gamble-Produkten leisten Kunden einen Beitrag zurFinanzierung der verschiedenen Projekte. Außerdem zahlt jedesLiga-Tor, das der FC Bayern München erzielt, auf die Aktion ein.Alle zusammen für #FamilienChancenIm Alltag stehen Familien vor sehr unterschiedlichenHerausforderungen. Nicht wenigen Familien fehlt es dabei an Zeit,Geld oder praktischer Unterstützung. Gabriele Hässig,Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit der Procter & GambleGruppe DACH, betont die Bedeutung der Aktion #FamilienChancen:"Soziales Engagement ist gelebter Bestandteil unsererUnternehmenskultur. Unterstützt vom FC Bayern München machen wir unsfür Familien stark. Familien sind der Kern unserer Gesellschaft undverdienen Anerkennung. Sie leisten Herausragendes - jeden Tag, rundum die Uhr, ohne Halbzeitpause. Mit #FamilienChancen möchten wirgesellschaftliche Anerkennung fördern und gleichzeitig Initiativenunterstützen, die Familien im Alltag unter die Arme greifen - dort,wo es nötig ist."Andreas Jung, Vorstand Marketing der FC Bayern München AG,ergänzt: "In einer sehr dynamischen Zeit, in der sich unsereGesellschaft durch Globalisierung und Digitalisierung verändert,müssen wir unsere sozialen Fundamente noch bewusster pflegen. Für denFC Bayern München hat der Familienwert eine große kulturelleBedeutung. Deshalb unterstützen wir Procter & Gamble gerne bei#FamilienChancen und wünschen uns, gemeinsam dazu beizutragen, dassFamilien in unserer Gesellschaft die Anerkennung und Hilfe erfahren,die sie verdienen."Pro verkauftem Produkt spendet Procter & Gamble an#FamilienChancenDass ein grundsätzlicher Bedarf an Unterstützung in vielenFamilien besteht, belegt eine aktuelle Studie, die von der GfK imAuftrag von Procter & Gamble erstellt wurde. Danach mangelt esFamilien vor allem an Zeit und Geld. Die Aktion #FamilienChancen solldeshalb nicht nur inhaltlich auf die alltäglichen Herausforderungenvon Familien aufmerksam machen, sondern ganz konkrete Hilfe undUnterstützung leisten. In einem festgelegten Aktionszeitraum fließtfür jeden Kauf eines Procter & Gamble Produktes bei einemteilnehmenden Handelspartner mindestens ein Cent an verschiedenesoziale Familienprojekte und -organisationen. "Durch dieKommunikation von #FamilienChancen im Einzelhandel und die direkteEinbeziehung der Kunden zeigen wir, wie einfach es ist, einen Beitragzu leisten und gemeinsam Großes zu bewegen", so Kristina BulleMarketing Direktorin für die DACH-Region bei Procter & Gamble.Tore schießen für #FamilienChancenZudem engagiert sich Procter & Gamble auch auf dem Spielfeld für#FamilienChancen. Für jedes Liga-Tor, das der FC Bayern München aneinem der 34 Spieltage schießt, legt Procter & Gamble 500 Euro ineinen Spendentopf. Unsere Kunden möchten wir auffordern, Vorschlägefür soziale Familienprojekte einzureichen. Eine Fach-Jury wählt danndie Projekte aus, die aus dem FC-Bayern-Tore-Budget unterstütztwerden. "Wir wollen möglichst viele konkrete Projekte fördern, dieden Familienalltag erleichtern ", erläutert Kristina Bulle.Weitere Informationen zur Aktion unter:www.zusammen-fuer-familienchancen.deÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®,Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824Schwalbach/Ts.Björn Sievers, Tel.: +49 6196 89 8952, E-Mail: sievers.b.1@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Grünstraße 15,40212 DüsseldorfLaura Rodermond, Tel.: 0211 585886-24, Fax: 0211 585886-20, E-Mail:laura.rodermond@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell