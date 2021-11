Procter & Gamble: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Procter & Gamble-Kurs wird am 29.10.2021, 01:34 Uhr an der Heimatbörse New York mit 141.83 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Procter & Gamble damit 9,52 Prozent unter dem Durchschnitt (12,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 15,93 Prozent. Procter & Gamble liegt aktuell 13,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Procter & Gamble von 141,83 USD ist mit +4,04 Prozent Entfernung vom GD200 (136,32 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 142,72 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,62 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Procter & Gamble-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Procter & Gamble 6 mal die Einschätzung buy, 8 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 141,83 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 6,18 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 150,6 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".