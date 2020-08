Procter & Gamble gibt 6 % organisches Umsatzwachstum im Quartal und im Gesamtjahr bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Der Konsumgüterriese Procter & Gamble (WKN:852062) gab vor kurzem die Quartals- und Jahresergebnisse für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2020 bekannt. Der Nettoumsatz des Steuerjahres in Höhe von 71 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 %, ohne Veräußerungen, Übernahmen und auf währungsneutraler Basis um 6 %.

Die starken vierteljährlichen Umsatzergebnisse wurden größtenteils durch die erhöhte Nachfrage nach Haushalts- und Körperreinigungsprodukten aufgrund der COVID-19-Pandemie erzielt. Nach Angaben war die Nachfrage besonders stark in Nordamerika und China.

P&G gab an, dass sein Stoff- und Heimpflegesegment mit 14 % das höchste organische Umsatzwachstum verzeichnete. Der Haushaltspflegeanteil dieses Segments verzeichnete ein Wachstum von über 30 %, was die Nachfrage nach Haushaltsreinigungs- und Geschirrspülmitteln widerspiegelt. Der währungsneutrale Gewinn pro Aktie stieg im Quartal um 11 %. Die Nettopreisgestaltung wurde auch durch geringere Werbebemühungen angekurbelt, sagte das Unternehmen.

Das Unternehmen meldete auch Gewinne im Schönheitssegment, das im 19. Quartal in Folge ein organisches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Das Gesundheitssegment steigerte den Umsatz ebenfalls durch persönliche Gesundheitspflege, obwohl dies teilweise durch einen Rückgang bei der Mundpflege aufgrund der pandemiebedingten Schließung einiger Einzelhandelsgeschäfte und Zahnarztpraxen ausgeglichen wurde. Grooming war das einzige Segment, das in diesem Quartal kein organisches Umsatzwachstum verzeichnete, wobei das Unternehmen von einer pandemiebedingten “Verringerung der Rasierhäufigkeit” sprach.

Für das gesamte Geschäftsjahr gab P&G an, dass seine Produkte für die Familienpflege ein Rekordjahr mit zweistelligem Wachstum in der gesamten Kategorie verzeichneten. Dies schloss jede seiner drei Marken in der Kategorie ein: Charmin, Bounty und Puffs.

