Schwalbach (ots) - Zum Finale des RTL-Spendenmarathons am 22. November 2019belegt Procter & Gamble exklusiv den Werbeblock. Der Erlös der rund 5-minütigenWerbeinsel geht vollständig an "RTL - Wir helfen Kindern".Im Fokus des Werbeblocks stehen die Marken Ariel, Gillette, Lenor, Pampers,Pantene, Head & Shoulders, Always, blend-a-dent und Oral-B. Optisch wird dergesamte Block durch eine extra gestaltete P&G Integration mit einem sich ständigaktualisierenden Spendenstand hervorgehoben. "Wir setzen unsere starke Stimme inder Werbung mit großer Freude dazu ein, etwas Positives für die Gesellschaft zuerreichen. Engagement für Familien mit Kindern ist für uns bei P&G einebesondere Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, mit einigen unserer starkenMarken die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern" gezielt und kraftvollunterstützen zu können", so Susanne Kunz, Media-Verantwortliche bei P&G in derDACH-Region und selbst Mutter von drei Kindern. Durch die exklusive Belegung desWerbeblocks verdoppelt P&G in diesem Jahr sein Engagement für denRTL-Spendenmarathon und damit auch für die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern"."Für mich ist das die schönste Werbeinsel des Jahres. Eine einzigartige Inselder Hilfe. Meinen allerherzlichsten Dank an die langjährigen Freunde der Kinderbei P&G und hier im Hause", so Wolfram Kons, Charity-Gesamtleiter RTL.P&G unterstützt somit erneut "RTL - Wir helfen Kindern". Mit #FamilienChancenmacht sich P&G, unterstützt vom FC Bayern München, bereits seit der letztenSaison für Familien stark und unterstützt u. a. die Arbeit der RTL-Kinderhäusermit 250.000 Euro. Außerdem stellt P&G ein Team bei der diesjährigen "24hBiathlon Roller Challenge" mit Joey Kelly und spendet dadurch weitere 24.000Euro. Damit unterstützt P&G mit mehr als 500.000 Euro die Arbeit von "RTL - Wirhelfen Kindern" im Jahr 2019.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationSulzbacher Straße 4065824 Schwalbach/Ts.Dajana DächertTel.: +49 6196 89-1924E-Mail: daechert.d@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell