Procter & Gamble: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Für die Aktie Procter & Gamble stehen per 16.08.2018, 00:12 Uhr 82,26 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Procter & Gamble zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Die Aussichten für Procter & Gamble haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Procter & Gamble damit 10,86 Prozent unter dem Durchschnitt (2,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Products" beträgt 7,72 Prozent. Procter & Gamble liegt aktuell 15,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Procter & Gamble mit einem Wert von 19,63 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Consumer Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,9 , womit sich ein Abstand von 32 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 81,59 USD. Der letzte Schlusskurs (81,31 USD) weicht somit -0,34 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (78,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,95 Prozent Abweichung). Die Procter & Gamble-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Procter & Gamble-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.