Procter & Gamble: Sparprogramme der zeigen Wirkung!

P&G hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Der Umsatz sank um 14,4% auf 65,3 Mrd $. Der Konzern hat mittlerweile eine so beachtliche Größe erreicht, dass der Wettbewerb kaum noch an die Markenprodukte herankommt. Ganz klar ist aber auch: Bei dieser Größe wird es immer schwieriger zu wachsen. Daher muss der Konzern immer stärker an seiner Profitabilität arbeiten. Die Sparprogramme der Vergangenheit zeigen Wirkung.

P&G möchte sich stärker auf die etablierten Kernmarken konzentrieren

Nach dem Gewinneinbruch im Vorjahr hat sich der Gewinn jetzt wieder deutlich verbessert. Unterm Strich legte dieser um 49,3% auf 10,5 Mrd $ zu. Auch der Start in das neue Geschäftsjahr ist durchaus gelungen. Zwar blieb im 1. Quartal der Umsatz nahezu auf dem Vorjahresniveau, dafür stieg der Gewinn aber um 5,5% auf 0,96 $ pro Aktie. Dafür war vor allem das Sparprogramm von Pampers verantwortlich. Neben den klassischen Windeln waren aber auch Pflegeprodukte für Frauen und Babys beliebt.

Künftig möchte sich der Konzern stärker auf seine etablierten Kernmarken konzentrieren. Dazu zählen vor allem Pampers und Gillette sowie das vor allem in Nordamerika bekannte Waschmittel Tide. Insgesamt zählen über 40 Marken zum Produktportfolio von P&G, die eine ganz unterschiedliche Marktdurchdringung aufweisen. Allerdings hat der Ausverkauf bereits begonnen. P&G möchte sein Markenportfolio verschlanken, um dann mit ausgewählten Produkten profitabler wachsen zu können.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

