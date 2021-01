Procter & Gamble: Blühender Ausblick für 2021!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Procter & Gamble Co (NYSE:PG) hat am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben und über den Erwartungen liegende Ergebnisse veröffentlicht.

P&G sagte, dass der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um mehr als 8% gestiegen ist, angeheizt durch das Pandemie-Konsumverhalten.

Das Wall Street Journal rechnete mit einem Umsatz von 19,2 Milliarden Dollar, den P&G um 500 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



