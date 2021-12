Procter & Gamble Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Kurs der Aktie Procter & Gamble steht am 09.12.2021, 16:23 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 152.37 USD. Der Titel wird der Branche "Haushaltsprodukte" zugerechnet.

Wie Procter & Gamble derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Procter & Gamble wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 8 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Procter & Gamble vor. Das Kursziel für die Aktie der Procter & Gamble liegt im Mittel wiederum bei 150,6 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 152,43 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -1,2 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Procter & Gamble insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Procter & Gamble beläuft sich mittlerweile auf 138,83 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 152,43 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,8 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 144,63 USD. Somit ist die Aktie mit +5,39 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Procter & Gamble beträgt das aktuelle KGV 24,93. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,55. Procter & Gamble ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

