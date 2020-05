Procter & Gamble-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Die Aktie des amerikanischen Konsumgüterherstellers Procter & Gamble ist im Zuge der Corona-Krise stark gefallen und am 23. März auf ein Tief bei 94,34 US-Dollar abgesackt. Dank des wieder anziehenden Gesamtmarktes ging es für den Kurs anschließend wieder nach oben, Mitte April wurde ein Zwischenhoch bei 125 USD markiert, was quasi dem Vorkrisenniveau entsprach. In den letzten Wochen kam der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



