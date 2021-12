Procter & Gamble Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Procter & Gamble weist am 14.12.2021, 07:23 Uhr einen Kurs von 157.67 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Haushaltsprodukte" geführt.

Unser Analystenteam hat Procter & Gamble auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Procter & Gamble ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushaltsprodukte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,93 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,54 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 139,29 USD. Der letzte Schlusskurs (157,67 USD) weicht somit +13,2 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (145,53 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,34 Prozent), somit erhält die Procter & Gamble-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Procter & Gamble-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Procter & Gamble-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 8 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Procter & Gamble vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (150,6 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -4,48 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 157,67 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Procter & Gamble eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Procter & Gamble-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Procter & Gamble jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Procter & Gamble Aktie.

Procter & Gamble: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...