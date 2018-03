Procter & Gamble Aktie: Procter & Gamble lässt die Konkurrenz hinter sich!

Liebe Leser,

die Bemühungen von Procter & Gamble um die Modernisierung von Produktionsstätten tragen erste Früchte. Das zeigt sich am Beispiel des Werks in Crailsheim. Hier setzte der Konzern konsequent auf Digitalisierung und kollaborative Roboter, womit der Betrieb völlig neu aufgestellt wurde. Die Maßnahmen sollen in Zukunft mehrere Millionen Euro einsparen und gleichzeitig Arbeitsplätze sichern. Für den Moment gibt es immerhin eine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.