Procter & Gamble Aktie: P&G zeigt sich spendierfreudig!

In Zusammenarbeit mit real und Metro startet Procter & Gamble auch in diesem Jahr wieder sein „Children’s Safe Drinking Water“-Programm. Dabei spendet der Konsumgüterkonzern für jedes seiner Produkte, das bei den eingangs erwähnten Partnern gekauft wird, einen Tag sauberes Trinkwasser für bedürftige Familien. Jene erhalten dies in Form von Wasseraufbereitungspacks.

Es soll Procter & Gamble nicht abgesprochen werden, dass hinter der Aktion

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.