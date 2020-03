Procter & Gamble-Aktie (P&G): Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Bei der Aktie des amerikanischen Konsumgüterherstellers Procter & Gamble gehen die wilden Kursbewegungen weiter. Im Zuge der ersten Korrekturwelle vor zwei Wochen büßte der Anteilsschein fast 13 Prozent an Wert ein und sank auf ein 6-Monats-Tief bei 106,67 US-Dollar. In der vergangenen Woche konnte sich die Aktie in einem anziehenden Markt wieder erholen, am Mittwoch wurde ein Hoch bei 124,69 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



