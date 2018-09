Procter & Gamble-Aktie: Das Momentum ist weiter stark positiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Die Procter & Gamble-Aktie zeigte sich im gestrigen Handel zunächst unverändert, verlor im Laufe des Tages dann doch aber an Wert. Sie befindet sich seit Mai in einem Aufwärtstrend. Der GD (38) schnitt die 100-Tagelinie im Juli und die 200-Tagelinie Ende August von unten nach oben und bildete so Kaufsignale. Die Durchschnittslinien befinden sich unterhalb des Kurses und bilden Unterstützungen.

Chartbild im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.