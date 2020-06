Procter & Gamble-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Die Aktie des amerikanischen Konsumgüterherstellers Procter & Gamble hat im Zuge der Corona-Krise deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Mit Verlusten von etwas mehr als 25 Prozent traf es den Anteilsschein aber nicht so stark wie den Gesamtmarkt (Dow Jones), der in der Spitze knapp 36 Prozent verlor. Am 23. März wurde das Corona-Tief beim Stand von 94,34 US-Dollar erreicht. Ein rascher Rebound ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



