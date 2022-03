Procter & Gamble Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Procter & Gamble, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.03.2022, 11:27 Uhr, mit 148.77 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Procter & Gamble auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 146,84 USD mit dem aktuellen Kurs (148,77 USD), ergibt sich eine Abweichung von +1,31 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 158,91 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,38 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Procter & Gamble ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Procter & Gamble-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 8 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Procter & Gamble vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (153,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,35 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 148,77 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Procter & Gamble eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Procter & Gamble weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Haushaltsprodukte") von 879,92 %. Mit einer Differenz von lediglich 877,72 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Procter & Gamble kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Procter & Gamble jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Procter & Gamble Aktie.

Procter & Gamble: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...