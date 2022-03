Procter & Gamble Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Procter & Gamble, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.03.2022, 15:32 Uhr, mit 153.59 USD.

Unser Analystenteam hat Procter & Gamble auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Procter & Gamble als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 8 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Procter & Gamble vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 153,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -0,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 155,14 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Procter & Gamble. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 52,35 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Procter & Gamble momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Procter & Gamble weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,07), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Procter & Gamble wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,2 Prozent und liegt damit 878,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 881,18). Die Procter & Gamble-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

