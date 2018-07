Process Excellence Europe zieht nach Rotterdam in neues Venue um

London (ots/PRNewswire) -Process Excellence (PEX) Europe freut sich, den Umzug vonAmsterdam nach Rotterdam ankündigen zu können. Die kommende PEXEurope wird dort vom 22. - 24. Oktober 2018 stattfinden.Nach zwei erfolgreichen Jahren im Herzen Amsterdams hat sich dieProcess Excellence Europe dazu entschlossen, einen größeren, bessergeeigneten Veranstaltungsort zu nutzen, nämlich das PostillionConvention Centre. Diesjährig wird die PEX Europe außerordentlicheBeispiele für Geschäftsausfälle und den wirtschaftlichen Erfolgpräsentieren.Die PEX Europe zeigt:- Wie man Menschen anleitet und führt, um ein nachhaltiges undautarkes Unternehmen zu erreichen- Wie man die Werkzeuge der Prozess-Exzellenz beherrschen kann, umden Geschäftserfolg zu sichern: - Lean Six Sigma,Prozessverbesserung- Agile und Design Thinking- Wie sich entschlüsseln lässt, welche Technologien für dieGeschäftsanforderungen geeignet sind, einschließlichProcess-Mining, BPM und Robotergesteuerte Prozessautomatisierung(Robotic Process Automation, RPA).Jetzt, im neuen Jahr und mit dem neuen Standort, nimmt auch diePEX Europe selbst einige Änderungen vor. Da die Community stetigwächst, führen wir neue Lernformate ein, darunter Live-Debatten,Live-Podcasts, Live-Interviews und PEX Talks (angelehnt an dasKonzept der TED Talks). Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wiedie Teilnehmer von drei Tagen mit hochkarätigen Fallstudienprofitieren können."Die PEX Europe hat sich schnell zum Treffpunkt der Vorreiter fürProcess Excellence entwickelt. Ich freue mich darauf, neben denvertrauten Gesichtern auch viele neue Leute kennenzulernen, die sichhier austauschen und versammeln können, um die Branche in dasdigitale Zeitalter zu führen", sagt Joel De Figueiredo, EventDirector der PEX Europe.Die PEX Europe freut sich darauf, ihre gute Beziehung zu ihrenSponsoren, Referenten, Medienpartnern und Teilnehmern fortzusetzen.In gerade mal knapp 100 Tagen heißt es erneut "Showtime!" und dasTeam setzt alles daran, die kommende Veranstaltung zur bis datobesten PEX Europe zu machen.Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.gl/5KhJDWInformationen: Process Excellence Europe ist das einzigeGipfeltreffen für Führungskräfte in Europa, das sich für einewirklich effiziente Transformation und operative Exzellenz einsetzt.Das Treffen findet vom 22. - 24. Oktober in Rotterdam statt. Die "PEXEurope" wendet sich an eine Vielzahl von Industriezweigen underfahrenen Praktikern, und wird greifbare Fallstudien undPeer-Leader-geführte Diskussionen über die Ausrichtung von ChangeManagement, kontinuierlicher Verbesserung und digitalerTransformation auf die überaus wichtigen strategischen Initiativenliefern.Pressekontakt:/Pressebilder:E: Shannon.macaulay@iqpc.co.ukT: +44(0)-207-036-1324Original-Content von: Process Excellence Europe, übermittelt durch news aktuell