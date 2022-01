ProcessMAP unterstützt Sterling and Wilson bei Digital-Transformation und fördert EHS und Nachhaltigkeitsexzellenz

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Mumbai, Indien, und Fort Lauderdale, Florida (ots/PRNewswire) -Mehr als 250 Solarbaustellen nutzen die Mobile-First EHS-Softwareplattform von ProcessMAP, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und ihren Kunden zuverlässige Projekte zu liefern.Die ProcessMAP Corporation, die führende Plattform für Digitalisierung und Prozessumwandlung, die den Kunden die Möglichkeit gibt, ihre Risiken in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSE) zu minimieren, hat heute bekannt gegeben, dass Sterling and Wilson Pvt. Ltd. (Sterling and Wilson), eines der weltweit führenden Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (EPC), die digitalen Transformationslösungen von ProcessMAP nutzt, um seine strategischen HSE-Initiativen in allen Geschäftsbereichen weltweit zu verbessern.Sterling and Wilson – Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Geschäftsbetrieb und ArbeitssicherheitSterling and Wilson liefert Projekte in den Bereichen Solarenergie, schlüsselfertige Rechenzentren, MEP-IEPC, Übertragung und Verteilung, Hybrid- und Energiespeicherung, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen sowie Dieselgeneratoren und Panelherstellung. Sterling and Wilson beschäftigt Tausende von Arbeitern an seinen weltweiten Projektstandorten und legt seinen Schwerpunkt und sein unerschütterliches Engagement schon immer auf die Bereitstellung sicherer und nachhaltiger Arbeitsplätze, sowohl auf seinen weltweiten Baustellen als auch in seinen anderen Einrichtungen.Bahnbrechende Technologie zur Unterstützung einer erstklassigen HSE-VisionUm sein Engagement für die Erreichung und Aufrechterhaltung von „Zero Accident" („Null Unfälle") und seine Vision, auf seinen ausgereiften Prozessen aufzubauen, zu unterstützen, ist Sterling and Wilson 2019 eine Partnerschaft mit ProcessMAP eingegangen. Gemeinsam planen die beiden Unternehmen die Bereitstellung einer Mobile-First-EHS-Softwareplattform und die Beschleunigung der digitalen Transformation der globalen HSE-Prozesse von Sterling and Wilson auf Baustellen in über 30 Ländern. Das Unternehmen verfolgt die folgenden Geschäftsziele:- Etablierung von Standardisierung und Prozesskonsistenz über alle Bauprojekte und O&M-Standorte hinweg- Beschleunigung der Digitalisierung von Schlüsselprozessen mit einer 100 % mobilen Lösung, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die Effizienz zu steigern und menschliche Fehler zu reduzieren- Integration von Informations- und Datensilos, um Daten zu zentralisieren und einen ganzheitlichen Überblick über die EHS-Leistung auf jeder Ebene des Unternehmens zu erhalten- Förderung datengestützter Entscheidungen durch integrierte Analysen und Datenvisualisierung- Minderung des Risikos durch proaktive Ermittlung von Mängeln und Durchführung von Abhilfemaßnahmen- Einhaltung der internen, kundenseitigen und externen regulatorischen Anforderungen- Institutionalisierung von Wissen, um sicherzustellen, dass wichtiges, auf den Menschen bezogenes Wissen erhalten bleibt- Sicherheit im Bauwesen als wesentliches Unterscheidungsmerkmal durch die Einführung von InnovationenUm diese Ziele zu erreichen, setzt Sterling and Wilson eine umfassende Suite von ProcessMAP-EHS-Lösungen ein, unter anderem für die Bereiche Störfallmanagement, Auditmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, Risikobewertung, Gefahrenberichterstattung und Sicherheitsvorschläge, verhaltensbasierte Sicherheit, Schulungsmanagement und Arbeitsgenehmigungen.In etwas mehr als einem Jahr seit dem Live-Einsatz der Lösungen hat das Unternehmen folgende Ergebnisse erzielt:- 100 %ige Umstellung wichtiger Sicherheitsprozesse wie Inspektion, Gefahrenbeobachtung, Toolbox-Gespräche, Meldung von Vorfällen, sichere Arbeitsgenehmigungen und andere auf mobile Apps- Bedeutende Prozessumwandlungen wie unter anderem eine 250-prozentige Zunahme der gemeldeten Beinahe-Unfälle und eine 145-prozentige Zunahme der zeitgerechten Untersuchung von VorfällenKommentare zu den Nachrichten„Als weltweit führender Bauunternehmer treiben wir Innovationen voran, um Qualität und Sicherheit in all unseren Projekten zu gewährleisten. Unsere langjährige Partnerschaft mit ProcessMAP belegt unser Engagement gegenüber unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern und Kunden. Diese EHS-Initiative zur digitalen Transformation hat es uns ermöglicht, unser Team auf allen Ebenen des Unternehmens mit wichtigen Erkenntnissen zu stärken, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Die schnelle Einführung der mobilen Plattform von ProcessMAP an unseren mehr als 250 Projektstandorten weltweit war der Schlüssel für unsere Transformationsinitiative", erklärte Tirtha Chattopadhyay, Leiter für HSE bei Sterling and Wilson.„Wir fühlen uns geehrt, Sterling and Wilson bei einer solchen strategischen Initiative zur Geschäfts- und Technologietransformation zu unterstützen", betonte Dave Rath, CEO der ProcessMAP Corporation.„Dieses Engagement bestätigt erneut, dass die ProcessMAP-Plattform über die Vielseitigkeit verfügt, die nötig ist, um die spezifischen Geschäftsanforderungen von Kunden in allen wichtigen Märkten weltweit zu erfüllen", ergänzt Ashish Mohanty, Leiter Asien-Pazifik bei der ProcessMAP Corporation.Informationen zur ProcessMAP Corporation Die ProcessMAP Corporation ist ein führendes Unternehmen für intelligente EHS-Softwarelösungen mit Data-Intelligence-Technologie, das Kunden weltweit die Möglichkeit bietet, noch heute fundierte Entscheidungen für eine bessere Zukunft zu treffen. Dank unserer Plattform können unsere Kunden ihre Geschäftstätigkeit automatisieren, aggregieren, verfolgen und analysieren, um so die digitale Transformation ihrer ESG- und EHS-Verpflichtungen voranzutreiben. Die ProcessMAP-Plattform umfasst Lösungen für Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte (EHS), Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekte (ESG) und operatives Risikomanagement (ORM), industrielles IoT und Analysen, um Menschen, Systeme, Anlagen und die Welt miteinander zu verbinden und so die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu fördern. Unser Hauptsitz befindet sich in Fort Lauderdale, Florida, und wir betreiben Standorte auf der ganzen Welt, die Kunden in über 140 Ländern betreuen. Besuchen Sie https://www.processmap.com/, um mehr zu erfahren.srath@processmap.comKontakt:Sandeep RathLeiter für Produktmarketing und Analystenbeziehungen weltweitsrath@processmap.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/235487/processmap_corporation_logo.jpgOriginal-Content von: ProcessMAP Corporation, übermittelt durch news aktuell