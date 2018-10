Problemfall Italien: Bei frisierten Zahlen kann auch Mario Draghi am Ende nicht mehr helfen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

der neue italienische Haushaltsentwurf wird die Gemüter an den Finanzmärkten noch eine ganze Weile beschäftigen, denn die Schwächen der Planung der italienischen Regierung sind so offensichtlich, dass man sie weder in Brüssel noch an den Märkten wird übersehen können.

Es fängt damit an, dass die Regierung in Rom das Wachstum der italienischen Wirtschaft und damit auch die zukünftigen Steuereinnahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.