Probleme durch schlecht gewählte Kontaktlinsen/ Experten verhelfen zum optimalen Durchblick

Baierbrunn (ots) - Angesichts der Vielfalt von Modellen undMaterialien sollte man bei der Auswahl von Kontaktlinsen auf dieHilfe von Experten zurückgreifen. "Wenn die Linse nicht gut zum Augepasst, können Probleme entstehen", warnt Gunther Oesker,Diplomingenieur für Augenoptik, im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Die Bindehaut kann gereizt, das Sehen beeinträchtigt oderdie Versorgung der Hornhaut in Mitleidenschaft gezogen werden. WerKontaktlinsen ausprobieren möchte, sollte sie sich bei einemAugenarzt oder Optiker anpassen lassen. Dieser untersucht nicht nurdie Augen, sondern fragt auch Details und Anforderungen ab - zumBeispiel, ob die Linsen beim Sport getragen werden sollen. Außerdemspielt der Beruf eine Rolle, etwa ob man viel vor dem Computer sitztoder in staubiger Umgebung arbeitet. Werden Linsen richtig angepasst,entspricht die Dioptrienzahl oft nicht mehr jener, die im Brillenpasssteht. Denn die richtige Stärke einer Sehhilfe hängt auch davon ab,wie weit sie vom Auge entfernt ist. Während ein Brillenglas immer einStück weg sitzt, liegt die Linse direkt im Auge. Wer sich seineLinsen selbst aussucht, sieht damit deshalb unter Umständenschlechter als mit Brille. Die Kontaktlinsenanpassung wird allerdingsvon den Krankenkassen nicht bezahlt. Am besten vorab über die Kosteninformieren.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin ""Apotheken Umschau" 1/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.