Die Probleme dieses Goldminenunternehmens sind eine gute Lektion für die Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Gold":

Northern Dynasty Minerals (WKN:906169) versucht, eine Gold-, Silber- und Kupfermine zu bauen. Wenn es gelingt, hat die Aktie ein enormes Kurspotenzial. Wenn das Vorhaben scheitert, sind die Aktien grundsätzlich wertlos. Es ist eine risikoreiche Wette, und nach dem Verlust eines wichtigen Partners wird der Erfolg immer unwahrscheinlicher. Aber hier gibt es jedoch eine wichtige Lektion, die sich alle Edelmetall-Anleger zu Herzen nehmen sollten.

Eine große Chance

Die Größe des Pebble-Projekts ist beeindruckend. Northern Dynasty Minerals schätzt, dass die Mine 57 Mrd. Pfund Kupferreserven, 70 Mio. Unzen Gold, 70 Mio. Pfund Molybdän und 344 Mio. Unzen Silber enthalten könnte. Nach Angaben des Unternehmens verfügt das Pebble Project über die weltweit größten unerschlossenen Kupfer- und Goldreserven. Die einzige Mine mit größeren Kupfer- und Goldreserven ist die massive Grasberg-Mine in Indonesien.

Das Problem ist die Lage in einem ökologisch sensiblen Teil Alaskas. Es gab beträchtlichen Widerstand von Anwohnern, Umweltschützern und lokalen Regierungen, wobei festgestellt wurde, dass sich die Mine in der Nähe einer wichtigen Lachsfangregion befindet. Das große Potenzial ist jedoch sehr verlockend.

Deshalb hat sich First Quantum Minerals bereit erklärt, an der Finanzierung des Projekts mitzuwirken. Pebble ist der einzige Vermögenswert, den Northern Dynasty besitzt, also hat man keine Einnahmen, um sich selbst zu versorgen. Deshalb braucht es Partner, die das Geld zur Verfügung stellen, um Pebble zum Erfolg zu führen. First Quantum wollte über vier Jahre hinweg 150 Mio. US-Dollar für das Recht bereitstellen, eine 50%ige Beteiligung am Pebble-Projekt für 1,35 Mrd. US-Dollar zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben. Zweck der 150 Mio. US-Dollar war es, das Unternehmen durch die Genehmigungsphase des Entwicklungsprozesses des Projekts zu bringen.

Die andere Seite der Gleichung

First Quantum hat den Deal im Mai wegen einiger Probleme abgelehnt. Kein Wunder, dass die Aktie eingebrochen ist, seit First Quantum sich zurückgezogen hat. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wirtschaftsprüfer bei Northern Dynasty das Unternehmen im Fadenkreuz haben, was darauf hindeutet, dass ein hohes Konkursrisiko besteht. Das Pebble-Projekt bietet aufgrund der potenziellen Größe der Mine große Chancen, birgt aber auch ein großes Risiko. Wenn Northern Dynasty keinen anderen Finanzpartner finden kann, besteht eine gute Chance, dass das Pebble Project eingemottet werden muss.







Das ist eine Lektion über den Kompromiss zwischen Risiko und Ertrag im Bergbau, besonders wenn es um den Bau neuer Minen geht. Northern Dynasty ist nicht das erste Unternehmen, das auf ähnliche Probleme stößt. Zum Beispiel war der Bergbau-Riese Barrick Gold (WKN:870450) begeistert von der Möglichkeit, die Pascua-Lama-Mine zwischen Argentinien und Chile zu bauen. Die 21,3 Mio. Unzen Gold unter der Erde waren der Hauptgrund. Aber der Widerstand der Bevölkerung vor Ort, von Umweltgruppen und der Regierung haben die Mine unwirtschaftlich gemacht, so Barrick.

Der Unterschied zwischen Barrick und Northern Dynasty ist, dass Barrick nicht nur auf ein einziges Minenprojekt angewiesen ist – es hat ein profitables Bergbauunternehmen, auf das man zurückgreifen kann. Dynasty hat nur Pebble und ist damit auf Gedeih und Verderb davon abhängig.

Eine weitere Möglichkeit zu prüfen

Das ist jedoch der Punkt, wo Streaming-Unternehmen wie Wheaton Precious Metals (WKN:A2DRBP) und seine Kollegen Royal Gold (WKN:885652) und Franco Nevada (WKN:A0M8PX) ins Spiel kommen. Streaming-Unternehmen stellen den Bergbaufirmen Mittel für das Recht zur Verfügung, in Zukunft Gold und Silber zu reduzierten Preisen zu kaufen. Oftmals verwenden sie das Geld, um neue Minen zu bauen. Wheaton stellte Barrick 625 Mio. US-Dollar in bar für die Entwicklung von Pascua-Lama zur Verfügung. Das ist nur eines von 10 Entwicklungsprojekten, in die Wheaton investiert hat. Zum Portfolio gehören auch 17 operative Minen.

So bietet Wheaton ein diversifiziertes Engagement bei 10 Entwicklungsprojekten. Wenn es mal nicht funktioniert, wie Pascua-Lama, ist das nicht das Ende der Welt. Wenn Pascua-Lama nie gebaut wird, muss Barrick das Geld an Wheaton zurückgeben. Barrick hat den Schaden, aber das Unternehmen kann das wegstecken.

Der eigentliche Punkt hier ist jedoch, dass Northern Dynasty nur einen Versuch hat, aber Wheaton hat 10. Wheaton ist das am wenigsten diversifizierte unter den wichtigsten Streaming-Unternehmen. Royal Gold hat 39 Minen in Betrieb, 22 Minen in der Entwicklung und weitere 131 in der Vorentwicklung. Franco-Nevada hat 50 produzierende Minen, 36 in der Entwicklung und 208 große Projekte in der Explorationsphase im Portfolio – sowie Energieinvestitionen in 57 laufende Öl- und Gasprojekte und 25 in der Explorationsphase.

Eine bessere Option für die meisten Investoren

Das große Potenzial bei Pebble deutet darauf hin, dass sie eines Tages gebaut wird. Das könnte für Northern Dynasty aber dann schon zu spät sein. Und das ist eine risikoreiche Situation. Nur sehr aggressive Investoren sollten solche Aktien besitzen – und das nur, wenn die Risiken sorgfältig bewertet werden.

Wenn dich das trotzdem interessiert, solltest du besser in ein Streaming-Unternehmen wie Wheaton, Royal Gold oder Franco-Nevada investieren, die alle verschiedene Minenportfolios mit einer beachtlichen Anzahl von Entwicklungsprojekten haben. Pascua-Lama beweist, dass nicht alle diese Geschäfte wie erhofft funktionieren, aber wenn du diversifiziert bist, ist das Risiko weitaus geringer, wenn etwas schief geht.

Ist Royal Gold es wert zu kaufen? Wenn du in ein Unternehmen wie Royal Gold investierst, dann solltest du besser die Zahlen verstehen und was sie dir sagen. Im Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" von The Motley Fool hat Analyst Bernd Schmid, 15 der wichtigsten Bilanzkennzahlen identifiziert, die du benötigst um herauszufinden, ob Royal Gold wirklich gut aufgestellt ist oder ob das Unternehmen dabei ist, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Klick einfach hier, um diesen kostenlosen Bericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Reuben Gregg Brewer auf Englisch verfasst und am 19.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. besitzt keine der genannten Aktien.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.