Probleme in Tegel: Air-Berlin-Kunden müssen auf Gepäck warten

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Wechsel des Bodenpersonals bei Air Berlin in Berlin-Tegel ist von Passagieren Geduld gefordert.



Es komme derzeit in der Abfertigung zu Anlaufschwierigkeiten, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Ankommende Passagiere müssten bis zu eine Stunde auf ihr Gepäck warten. Air Berlin bedauere dies und akzeptiere die Probleme nicht. "Aeroground als neuer Bodenabfertigungsdienstleister hat zugesagt, die momentane Situation zu stabilisieren." Air Berlin konzentriert sich im Zuge ihres Umbaus stärker auf ihre Drehkreuze Düsseldorf und Tegel. An beiden Flughäfen wurde der Dienstleister für die Bodenabfertigung gewechselt./bf/DP/tos