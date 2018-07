Problem mit einer Pumpe im tschechischen AKW Dukovany

DUKOVANY (dpa-AFX) - Wegen Untersuchungen an einer der Kühlpumpen ist der vierte Block des tschechischen Atomkraftwerks Dukovany derzeit außerplanmäßig vom Netz genommen worden.



Es handele sich nicht um eine Störung, sondern um eine präventive Kontrolle, sagte AKW-Sprecher Jiri Bezdek am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Diagnosesystem habe veränderte Messwerte an der Pumpe angezeigt. Der Reaktorblock solle in den nächsten Tagen wieder in Betrieb gehen.

Umweltschützer waren besorgt. Wenn sich eine Hauptkühlmittelpumpe ungewöhnlich verhalte, bestehe Gefahr für den Reaktor, sagte Pavel Vlcek von der Bürgerinitiative OIZP im südböhmischen Budweis (Ceske Budejovice). Die Abschaltung sei notwendig gewesen, um herauszufinden, wo das Problem liegt - auch wenn der Reaktorblock über fünf weitere Hauptkühlmittelpumpen verfüge.

Das Atomkraftwerk Dukovany liegt rund 100 Kilometer nördlich von Wien und 200 Kilometer östlich von Passau. Die vier Reaktorblöcke gingen in den Jahren 1985 bis 1987 ans Netz. Der Betrieb der bestehenden Anlage ist noch bis mindestens 2025 geplant./hei/DP/nas