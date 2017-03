Geisenheim (ots) - Das Immunsystem von Kleinkindern ist noch nichtvoll entwickelt und daher anfällig. Dies hängt auch damit zusammen,dass die Darmflora des Kleinkindes noch nicht so ausdifferenziertist. Hinzu kommt, dass oft ein Einsatz von Antibiotika notwendigwird. Zahlreiche Studien der letzten Jahre zeigen, dass die Gabe vonMilchsäurebakterien sich bereits im frühen Kleinkindalter positivauswirken kann, besonders dann wenn die Kinder nicht gestillt wurdenund/oder durch Kaiserschnitt zur Welt kamen. Vor diesem Hintergrundhat die Dr. Wolz Zell GmbH jetzt mit "Kinder Dual Lf" ein Probiotikumspeziell für Kleinkinder entwickelt.Kinder Dual Lf enthält die beiden MilchsäurekulturenBifidobacterium infantis und Lactobacillus acidophilus. Beide Stämmesind genetisch charakterisiert und sicher. Als erstes Präparat seinerArt enthält Kinder Dual Lf zudem auch Lactoferrin (Lf), ein in derMuttermilch enthaltenes Protein, das sich in der Babynahrung bereitsbewährt hat. Dass Lactoferrin auch bereits in hoher Konzentration inder Kolostralmilch enthalten ist, zeigt dessen besondere Bedeutungfür das Neugeborene. Die Gabe von Kinder Dual Lf ist besonderssinnvoll während und nach einer Antibiotika-Gabe.Kinder Dual Lf ist ein Nahrungsergänzungsmittel zur Herstellungeines Getränks auf Milchbasis mit den beiden Kulturen vonMilchsäurebakterien Bifidobakterium infantis und Lactobacillusacidophilus sowie Lactoferrin. Eine Packung mit 54g Pulver (PZN12511384) kostet EUR 17,80 und ist in Apotheken und Reformhäusernoder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. DasPräparat ist frei von Gelatine, Gluten, Lactose und Farbstoffen.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickeltund produziert seit über 45 Jahren hochwirksame Präparate zurNahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht aufjahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativerTechnologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungenbelegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen,nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung,das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientiertenÄrzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickeltwird. Weitere Informationen unter www.wolz.de.Pressekontakt:Dr. Wolz Zell GmbHDr. Wolz GmbH, Marienthaler Str. 3, 65366 Geisenheim,Tel.: 06722 - 5610-22 oder -0, Fax: 06722 - 561020info@wolz.de www.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuell