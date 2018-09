Probiotika sinnvoll bei Histaminintoleranz / Darmflora plus select Dr. Wolz bildet kein Histamin

Geisenheim (ots) - Immer öfter liest man in letzter Zeit imInternet und in Printmedien über Histamintoleranz. Dabei steht dasInteresse an diesem Thema in keinem Verhältnis zur tatsächlichenRelevanz: In Deutschland leidet nach aktuellen Schätzungen nur etwaein Prozent der Bevölkerung an Histaminintoleranz. Die von diesemProblem betroffenen Menschen sollten histaminreiche bzw.histaminbildende Nahrungsmittel meiden. Positiv wirken sichProbiotika, also Präparate mit Milchsäurebakterien aus.Histamin ist ein biogenes Amin, das zu den so genanntenGewebshormonen gehört und im Körper eine wichtige Funktion bei derAbwehr körperfremder Stoffe spielt. Von Histaminintoleranz sprichtman, wenn der Körper über die Nahrung aufgenommenes Histamin nichtrichtig abbauen kann. Dann kommt es zu Beschwerden wie Müdigkeit,Kopf- und Bauchschmerzen. Auch Hautausschläge, Herzklopfen undSchwindel können auftreten.Studien zeigen, dass probiotische Kulturen wie Bifidobacteriuminfantis und Bifidobacterium longum (enthalten im Präparat Darmfloraplus Dr. Wolz https://bit.ly/2Oy5ikf) - wie übrigens alle anderenBifido-Stämme auch - kein Histamin bilden, im Gegenteil sogarhistaminsenkend wirken können (1). Bei bestimmten anderen Stämmenwurde bisher dagegen gemutmaßt, dass sie eher histaminbildend seien.Für den probiotischen Stamm Lactobacillus casei kann aber jetztEntwarnung gegeben werden: Neueste Studien zeigen, dass bestimmteUntergruppen dieses Stammes Histamin sogar abbauen können.So wurden die im Präparat Darmflora plus select Dr. Wolzverwendeten Bakterienstämme jetzt einem speziell entwickeltenTestverfahren unterzogen, Das Ergebnis: es konnten keine Geneidentifiziert werden, die eine Bildung von Histamin begünstigen. DerBakterienstamm Lactobacillus casei produziert zwar in derKäseherstellung Histamin; diese Werte sind allerdings so gering, dassder erste Nachweis im Käse erst nach ungefähr drei Monaten erbrachtwerden kann. Da das Bakterium eine deutlich kürzere Lebenszeit hat,ist eine Einnahme dieses Stamms bei Menschen somit ohne Problememöglich. Die Untergruppen 4a und 5b des Lactobacillus casei könnendagegen Histamin sogar abbauen! Vor diesem Hintergrund kann Darmfloraplus select auch von Menschen mit Histaminunverträglichkeit völligunbedenklich eingenommen werden. Übrigens: Auch das biogene AminTyramin ist in Darmflora plus select nicht enthalten.Darmflora plus select ist ein von Ärzten und Heilpraktikern sehroft eingesetztes und positiv bewertetes Produkt mit achtverschiedenen synergistisch wirkenden Kulturen vonMilchsäurebakterien in einer besonders hohen Dosierung von 48Milliarden Bakterien pro Tagesdosis. Die genetisch charakterisiertenStämme sind nicht nur durch eine säureresistente Kapsel geschützt,sie haben auch eine natürliche Resistenz gegen Magen- und Gallensäuresowie viele Antibiotika und eine hohe Anhaftungsfähigkeit an dieDarmschleimhaut. Es ist erhältlich in Apotheken (PZN 4837433),Reformhäusern oder unter www.wolz.de.1) Dev, S. et al.: Suppression of histamine signaling by probioticLac-B: a possible mechanism of its anti-allergic effect. J PharmacolSci. 2008 Jun;107(2):159-66. Epub 2008 Jun 5.2) Herrero-Fresno, A. et al.: Lactobacillus casei strains isolatedfrom cheese reduce biogenic amine accumulation in an experimentalmodel. In: Int J Food Microbiol. 2012 Jul 2;157(2):297-304. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2012.06.002. Epub 2012 Jun 7.Kontakt:Dr. Wolz GmbH, Marienthaler Str. 3, 65366 Geisenheim,Tel.: 06722 - 56100, Fax: 06722 - 561020info@wolz.de www.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuell