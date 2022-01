Probieren geht über Studieren: 2 Aktien, deren Investitionsthese darauf beruht!

Probieren geht über Studieren gilt natürlich nicht für das erfolgreiche Investieren in Aktien. Nein, sondern hier sollte man seinen Research besser vorher machen, bevor man sich für eine Investition entscheidet. Ansonsten läuft man Gefahr, eher moderate Resultate einzufahren.

Allerdings gibt es gewisse Aktien, bei denen man vielleicht aktiv zum Probieren wechseln sollte, ehe man studiert. Mir kommen jedenfalls zwei Namen in den Sinn, wenn ich über dieses Sprichwort nachdenke. Wobei eine Kostprobe im wahrsten Sinne des Wortes neue Erkenntnisse offenbaren kann.

Probieren geht über Studieren: Bei Beyond Meat und Oatly

Probieren geht über Studieren trifft zumindest in Teilen für mich bei Aktien von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und Oatly (WKN: A3CQRG) zu. Man könnte argumentieren, dass das bei eigentlich jedem Lebensmittelkonzern ratsam ist. Aber: Nicht überall ist die Konzentration auf einzelne Produkte so groß. Bei Nestlé beispielsweise muss man sich nicht durch Hunderte Marken futtern, um die Diversifikation und die Qualität zu erkennen.

Die Aktien von Beyond Meat und Oatly wollen jedoch Alternativen schaffen. Vegane Alternativen zum Konsum tierischer Alternativen, wohlgemerkt, und genau deshalb ist eine Geschmacksprobe für mich ein entscheidendes Fundament, wenn es um eine mögliche Investitionsthese geht. Im Kern geht es dabei schließlich darum, herauszufinden, ob die Alternativen gut sind und halten, was sie versprechen. Oder aber ob man selbst als Verbraucher geschmacklich nicht überzeugt ist und keinen Wechsel anstrebt.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber beim Probieren und nicht nur dem Studieren des Marktes geht es um ein Gespür dafür, ob es ein realistisches Marktpotenzial gibt. Teilweise auch um mehr. Bei Oatly beispielsweise auch darum, ob andere Alternativen womöglich besser sind. Wobei Beyond Meat natürlich auch Konkurrenten besitzt, die ähnliche Produkte anbieten. Die Qualität ist entscheidend, um eine Veränderung zu bewirken und sich durchzusetzen. Bei diesen Aktien funktioniert das wiederum am Besten, wenn man eine Geschmacksprobe nimmt.

Bei den Aktien Teil der Investitionsthese?

Bevor ich als Investor daher in Aktien von Beyond Meat und Oatly investieren würde, würde ich die Produkte probieren. Für mich wäre das sogar ein Basis-Research, um einen ersten Eindruck von der Investitionsthese zu validieren oder direkt zu verwerfen. Vielleicht gehört das an dieser Stelle zu den geschmackvolleren Seiten, die das Investorendasein mitbringt.

Ob man überhaupt in diese Aktien investieren will, das ist natürlich eine andere Frage. Aber im Zweifel gilt auch hier: Erst einmal probieren, anstatt zu viel darüber studieren. Das kann vielleicht einen Stups in die richtige Richtung geben, wobei man seinem Geschmack und seinen Vorlieben durchaus vertrauen darf.

Der Artikel Probieren geht über Studieren: 2 Aktien, deren Investitionsthese darauf beruht! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat und empfiehlt Nestlé.

Motley Fool Deutschland 2022