Pro-ship: Was soll die Aufregung?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Pro-ship, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.06.2021, 01:32 Uhr, mit 1339 JPY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Pro-ship einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Pro-ship jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Pro-ship beläuft sich mittlerweile auf 1441,39 JPY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1339 JPY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,1 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1371,92 JPY. Somit ist die Aktie mit -2,4 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Pro-ship auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Pro-ship in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Pro-ship hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Pro-ship in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Pro-ship haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Pro-ship bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

