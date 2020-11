Pro-demokratische Oppositionsmitglieder fordern Unabhängigkeit von Hongkong!

Die Mitglieder der gewählten pro-demokratischen Opposition in Hongkong kündigten an, dass sie am Mittwoch aus Protest gegen den Ausschluss von vier Gesetzgebern zurücktreten werden, berichtet die BBC.

Was geschah

Anfang dieses Jahres verabschiedete China ein weitreichendes Sicherheitsgesetz für Hongkong, das die Bestrafung von Demonstranten erleichtert und die Autonomie der Stadt einschränkt. Am Mittwoch verabschiedete Peking eine Resolution, die es der Stadtregierung erlaubt, Politiker



