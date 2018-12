Pro-Kopf-Verbrauch und BIP pro Kopf im Jahr 2017: Große Unterscheide zwischen den EU-Mitgliedstaaten

Luxemburg (ots) - Der Tatsächliche Individualverbrauch (TIV) istein Maß für den materiellen Wohlstand von Haushalten. Im Jahr 2017variierte der TIV pro Kopf, ausgedrückt in Kaufkraftstandards (KKS),zwischen 54% des Durchschnitts der Europäischen Union (EU) inBulgarien und 132% in Luxemburg.Zehn Mitgliedstaaten verzeichneten im Jahr 2017 TIV-Werte proKopf, die über dem EU-Durchschnitt lagen. Der höchste Wert in der EU(32% über dem EU-Durchschnitt) wurde in Luxemburg registriert, vorDeutschland (22% darüber). Darauf folgten Österreich, Dänemark unddas Vereinigte Königreich mit Werten zwischen rund 15% und 20% überdem EU-Durchschnitt sowie Belgien, Finnland, die Niederlande,Schweden und Frankreich mit Werten von rund 10% über demEU-Durchschnitt.Fünf Mitgliedstaaten verzeichneten TIV-Werte pro Kopf, die mehrals 30% unter dem EU-Durchschnitt lagen. Lettland, Rumänien, Kroatienund Ungarn lagen zwischen 30% und 40% unter dem Durchschnitt, währendBulgarien einen TIV-Wert pro Kopf von mehr als 40% unter demEU-Durchschnitt verzeichnete.Diese Daten für den tatsächlichen Individualverbrauch, ausgedrücktin KKS, werden von Eurostat, dem statistischen Amt der EuropäischenUnion, veröffentlicht.Im Jahr 2017 reichte das BIP pro Kopf, ausgedrückt in KKS, von 49%des EU- Durchschnitts in Bulgarien bis 253% in Luxemburg. InDeutschland betrug das BIP pro Kopf 124% des EU-Durchschnitts.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell