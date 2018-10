Pro Generika begrüßt klares Statement der EU-SV zur Stärkung der heimischen Produktion

Berlin (ots) - Am 16. Oktober 2018 haben sich die EuropäischenSozialversicherungen für eine Anpassung des Schutzes geistigenEigentums dahingehend ausgesprochen [1], dass es zu einer Stärkungder Arzneimittelproduktion in der EU kommen könnte. Hierzu sagt BorkBretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika:"Wir begrüßen, dass sich jetzt auch die EuropäischenSozialversicherungen, und damit auch die gesetzlichen Krankenkassenin Deutschland, für eine Anpassung des bestehenden Patentrechtseinsetzen, um die unerwünschten Nebenwirkungen systematischerStandortverlagerungen von Arzneimittelproduktion ins Ausland zuverhindern."Hintergrund: Das bestehende Rechtssystem des geistigen Eigentumshat sich in den letzten Jahren als Förderprogramm der EU fürProduktionsstandorte außerhalb Europas erwiesen. Denn es istUnternehmen gesetzlich verboten, hierzulande patentfreieNachfolgepräparate herzustellen, solange das entsprechende"Originalarzneimittel" noch Schutzrechte geistigen Eigen-tumsgenießt. Daher sind Unternehmen gezwungen, Produktionskapazitätensystematisch im Ausland aufzubauen. Und ist die Produktion einmal imAusland angesiedelt, wird sie im Regelfall nicht zurück nachDeutschland verlegt."Wir engagieren uns seit langem dafür, dass diese negativenNebenwirkungen des aktuellen Schutzsystems geistigen Eigentumsbeseitigt werden. Und in einer Zeit, wo nun auch immer mehr Politikerund Akteure im Gesundheitssystem erkennen, wie relevant dieArzneimittelproduktion in Deutschland und Europa für dieVersorgungssicherheit ist, hat sich das aktuelle Patentrecht alsBarriere zur Stärkung des Standorts Deutschland erwiesen. Wirbrauchen daher unbedingt die gesetzliche Erlaubnis derVorratsproduktion, mit der es Unternehmen hierzulande erlaubt wäre,sich für den Patentablauf eines Arzneimittels vorzubereiten und inDeutschland für den Bedarf der Patienten in Deutschland zuproduzieren.Davon würden alle Unternehmen profitieren, die in DeutschlandProduktionsstätten betreiben: Das sind Generika- undBiosimilarunternehmen genauso wie Originalhersteller sowieBiotechunternehmen, Auftragshersteller und die gesamten Zulieferer.Das Resultat einer Ermöglichung der Vorratsproduktion wäre: Generikaund Biosimilars, die am Tag 1 nach Patentablauf in die deutscheApotheke gelangen, könnten endlich hierzulande hergestellt werden -und müssten nicht länger aus Ländern außerhalb der EU importiertwerden.Wir appellieren an die Bundesregierung, insbesondere an dasJustiz- und Verbraucherschutzministerium, sich in Brüssel jetzt fürdie Ermöglichung der Vorratsproduktion einzusetzen. Denn diese lässtsich umsetzen, ohne dass der sehr hohe Schutzstandard geistigenEigentums in der EU auch nur um einen Tag gekürzt würde," soBretthauer abschließend.[1] http://ots.de/3ritAUPressekontakt:Pro Generika e.V.Bork BretthauerGeschäftsführerTel.: (030) 81 61 60 9-0info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell