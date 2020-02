Berlin (ots) - Auf der Handelsblatt-Jahrestagung "Pharma 2020" hat WolfgangSpäth, Vorstandsvorsitzender von Pro Generika, davor gewarnt, reindisziplinarische Maßnahmen gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln zu ergreifen."Lieferengpässe lassen sich nicht verbieten! Wer glaubt, ohne kausale undstrukturelle Lösungen auszukommen, irrt. Gehen wir nicht die Ursachen an, bleibtdas Engpass-Problem bestehen."Im Hinblick auf das Faire-Kassenwettbewerbs-Gesetz, das morgen im Bundestagverabschiedet wird, sagte Späth: "Die Exklusivvergabe in Rabattverträgen ist undbleibt ein Brandbeschleuniger für Lieferengpässe. Das sehen nicht nur dieHersteller so. Sondern alle Akteure, die in Deutschland Tag für Tag dieArzneimittelversorgung stemmen und mit Lieferengpässen zu kämpfen haben."In seinen Ausführungen bezog sich Späth auf eine breite Allianz, die sich imVorfeld des neuen Gesetzes gegen exklusive Rabattverträge ausgesprochen hatte,also Ärzteschaft, Klinikapotheker, Apotheker, Herstellerverbände, Großhändlerund Deutsche Krankenhausgesellschaft. Vor allem aber den Patienten sei es nichtmehr vermittelbar, dass - zur Senkung der Kosten - die Stabilität derArzneimittelversorgung aufs Spiel gesetzt werde. Späth: "Nach dem, was wir inden letzten Monaten erlebt haben, glauben wir nicht, dass dieses Modell nochlange Bestand haben wird."Das Thema Lieferengpässe gehört nach Ansicht Späths nun auch auf die europaweiteAgenda: "Wir sind froh, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dieTragweite des Problems erkannt hat und das leidige Thema Lieferengpässe währendder deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorantreiben und international nachLösungen suchen will."Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna SteinbachLeiterin KommunikationTel. 030/81616090E-Mail: presse@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54604/4518622OTS: Pro Generika e.V.Original-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell