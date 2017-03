Pro Generika zu PK der AOK Baden-Württemberg / Rauchmelder löschen kein Feuer

Berlin (ots) - Heute hat die AOK Baden-Württemberg in Berlin einePressekonferenz zur Versorgungslage bei Arzneimitteln in Deutschlanddurchgeführt und darin u.a. ein umfassendes Informationssystemgefordert, das alle Hersteller, Großhändler und Apotheken einbezieht.Hierzu erklärt Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika:"Rabattverträge wirken bei einem Engpass wie Brandbeschleuniger.Da hilft es wenig, bei einem Feuer nach mehr Rauchmeldern zu rufen.Alle Erfahrung zeigt, dass Engpässe bei Arzneimitteln vor allem inzwei Bereichen vorkommen: bei Generika-Rabattverträgen und in derKrankenhausversorgung. Beiden ist ein extrem hoher Preisdruck gemein.Dieser führt zu einer steigenden Marktverengung - also zu einemRückgang der Anbieter eines bestimmten Medikaments in der Versorgung.Faktisch ist jeder Rabattvertrag eine bewusst vorgenommenezusätzliche Marktverengung: Von den Anbietern eines bestimmtenMedikaments, die die Versorgung sichern könnten, wird - selbst beiversorgungskritischen Arzneimitteln wie Antibiotika - oft nur eineinzelnes Unternehmen ausgewählt.Damit geht einher, dass Rabattverträge ganz wesentlich darüberentscheiden, ob die in Deutschland verfügbaren Produktions- undLagerkapazitäten auch für die Versorgung der Patienten in Deutschlandgenutzt werden. Erhält ein Unternehmen keinen Zuschlag, muss es seineProduktionsplanung nach unten anpassen. Demgegenüber würde diegrundsätzliche Mehrfachvergabe den Vorteil bieten, dass dieProduktions- und Lagerkapazitäten mehrerer Unternehmen für dieVersorgung in Deutschland genutzt werden könnten.Daher werben wir mit Nachdruck für Vorschläge, die an dentatsächlichen Ursachen von Engpässen ansetzen. Würde man imArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz generell vorsehen, dass anRabattverträgen mehrere Unternehmen zu beteiligen sind, könntenKrankenkassen unverändert Rabattverträge schließen und negativeAuswirkungen von Engpässen auf die Patientenversorgung in vielenFällen verhindert werden.Hinzu kommt, dass Krankenkassen bereits heute jeden Herstellervertraglich verpflichten, Lieferengpässe unverzüglich zu melden.Ebenso enthalten Liefervereinbarungen zwischen Herstellern undKrankenhäusern umfangreiche Informationspflichten zu Engpässen undhaben Apotheken bereits Echtzeit-Zugriff auf die Lieferfähigkeitihres Großhandels. Zusätzlich haben sich die Hersteller imPharmadialog verpflichtet, Engpässe bei lebenswichtigen Arzneimittelnzu melden - und das wird auch gelebt.Alle bisherige Erfahrung zeigt indes: Informationen über Engpässebei lebenswichtigen Arzneimitteln sind wichtig, können Engpässeselbst aber nicht beseitigen."Pressekontakt:Bork Bretthauer, Geschäftsführer, Tel.: (030) 81 61 60 9-0info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell